LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX à PORTZAMPARC – BNP PARIBAS, en date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 683 titres LACROIX,

Espèces : 176 125,37 euros

Au cours du premier semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 5 648 titres 190 860,00 EUR 88 transactions Ventes 7 006 titres 251 615,31 EUR 104 transactions

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la

décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient

au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX,

Espèces : 125 341,42 euros

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 26 août 2021 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières de l’industrie, automobiles, domotiques, avioniques, ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 05/01/2021 1 5 165 04/01/2021 2 260 8560,99 06/01/2021 2 189 6214,79 07/01/2021 3 375 12480 11/01/2021 1 5 171 08/01/2021 1 150 5115 13/01/2021 3 313 10714,4 12/01/2021 1 150 5205 15/01/2021 3 350 11755 14/01/2021 1 75 2565 18/01/2021 1 20 660 18/01/2021 1 150 5040 21/01/2021 2 150 5108,4 19/01/2021 2 300 10140 22/01/2021 2 300 10260 20/01/2021 3 310 10595,99 25/01/2021 2 300 10080 22/01/2021 1 59 2041,4 27/01/2021 1 1 33,6 25/01/2021 1 107 3702,2 28/01/2021 3 212 6649,59 26/01/2021 1 100 3360 29/01/2021 3 174 5396,4 27/01/2021 1 1 33,6 01/02/2021 3 163 5038,2 01/02/2021 1 100 3140 03/02/2021 1 2 61,6 02/02/2021 1 100 3100 04/02/2021 1 10 311 04/02/2021 2 178 5620,4 09/02/2021 1 80 2640 05/02/2021 4 300 9800,01 11/02/2021 1 100 3390 08/02/2021 3 213 7079,4 12/02/2021 1 100 3340 10/02/2021 2 200 6760 15/02/2021 2 149 4986,81 11/02/2021 1 100 3430 18/02/2021 2 200 6680 16/02/2021 2 110 3715 19/02/2021 1 100 3260 19/02/2021 2 105 3484,5 22/02/2021 1 65 2132 22/02/2021 1 10 332 23/02/2021 1 47 1522,8 24/02/2021 1 100 3320 24/02/2021 1 1 32,7 25/02/2021 1 100 3340 26/02/2021 2 190 6344,01 03/03/2021 1 80 2672 02/03/2021 1 100 3300 04/03/2021 1 10 328 05/03/2021 3 134 4358,81 08/03/2021 1 1 32,5 08/03/2021 1 144 4593,6 09/03/2021 1 123 3960,6 09/03/2021 2 52 1643,2 10/03/2021 2 151 4862 10/03/2021 1 1 32 12/03/2021 2 148 4868,8 11/03/2021 1 99 3177,9 15/03/2021 1 30 996 12/03/2021 1 1 32,5 16/03/2021 2 200 6720 15/03/2021 1 100 3260 17/03/2021 1 1 34 16/03/2021 1 36 1191,6 22/03/2021 1 1 33,3 17/03/2021 4 301 10073,99 24/03/2021 1 1 32,7 18/03/2021 2 151 5028,5 25/03/2021 2 110 3605 19/03/2021 2 111 3640,8 26/03/2021 5 350 11900 22/03/2021 2 45 1485,3 30/03/2021 1 100 3580 23/03/2021 2 105 3467 31/03/2021 2 200 7280 24/03/2021 1 1 32,7 01/04/2021 4 160 5904 25/03/2021 1 100 3220 07/04/2021 7 450 17270,01 01/04/2021 3 75 2697,2 08/04/2021 3 150 5970 06/04/2021 7 502 18193,99 09/04/2021 4 118 4836,01 08/04/2021 2 139 5461 12/04/2021 4 120 5163 09/04/2021 2 219 8732,41 13/04/2021 2 60 2550 06/05/2021 1 1 45,4 05/05/2021 2 115 5305,5 13/05/2021 1 1 46,3 06/05/2021 1 1 45,4 14/05/2021 1 1 46,3 11/05/2021 3 250 11525 09/06/2021 1 1 50,6 13/05/2021 1 1 46,3 10/06/2021 1 1 51 14/05/2021 1 1 46,3 11/06/2021 1 1 50,6 17/05/2021 4 280 12883 09/06/2021 3 139 7103,8 10/06/2021 1 1 51 11/06/2021 1 1 50,6





Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

info@lacroix-group.com

Tél. : 02 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14







