Martin Bernstein加入Synchronoss董事会

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新泽西州布里奇沃特, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送和数字解决方案的全球领先和创新企业 Synchronoss Technologies, Inc. （纳斯达克股票代码: SNCR）很高兴地宣布Martin Bernstein已加入其董事会，该任命立即生效。



Bernstein因Synchronoss最近的资本重组而被任命为董事会成员，并担任公司最大股东B. Riley Financial, Inc.（纳斯达克股票代码：RILY）（以下简称“B. Riley”）的代表。

“我很高兴代表整个董事会欢迎Marty加入我们的团队，”Synchronoss董事会创始人兼执行主席Stephen Waldis说道。“Marty在资本配置战略、公司治理和融资方面的丰富经验将使我们整个组织受益莫大。我毫不怀疑，他令人印象深刻的知识和非凡往绩，将不仅有利于我们原本已经很强大的董事会，而且我完全相信他的影响将是帮助Synchronoss实现战略增长目标的关键。”

Bernstein代表 B. Riley Principal Investments ，这是B. Riley的一家附属公司，直接投资于拥有成熟平台技术且近期增长潜力巨大的公司。他目前担任B. Riley私人投资主管，除了领导向公司的联合合作伙伴分销的工作外，还负责采购、承销和管理公司投资。Bernstein在领导技术、交通、汽车、航空航天、制造、电力、基础设施和其他领域的投资方面拥有丰富的经验。

Bernstein表示：“在与Steve、Jeff和整个Synchronoss团队就最近的资本重组紧密合作后，我很荣幸加入Synchronoss董事会。我认同管理层对公司发展前景的兴奋之情以及制定的愿景——植根于持续创新和为领先的电信客户提供一流的白标产品套件。我们相信Synchronoss业务正处于转折点并且处在有利地位，可以在再融资后执行其增长战略。我期待着作为董事会成员继续与团队合作，努力为利益相关者和客户创造价值。”

在2021年3月加入B. Riley之前，Bernstein在Anchorage Capital负责领导跨资本结构的投资，包括上市股权、私募股权、绩效信贷、银行债务和不良债务以及重组事务。此前，他曾在Bocage Capital担任分析师，还在Howard Hughes Medical Institute的捐赠基金投资团队中任过职。Bernstein拥有达特茅斯学院历史学学士学位。他常驻美国康涅狄格州。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。数亿订阅客户选择了Synchronoss产品，与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。这也是为什么Synchronoss超过1500名才华横溢的员工每天在全球范围内努力重新构想一个同步世界的原因。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com

联系人

媒体

Anais Merlin，CCgroup（国际）

Diane Rose，CCgroup（北美）

synchronoss@ccgrouppr.com