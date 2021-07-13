Martin Bernstein 加入 Synchronoss 董事會

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新澤西州布里奇沃特, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 是雲端、訊息和數碼解決方案的全球領導者及創新者，欣然宣佈 Martin Bernstein 加入董事會，立即生效。



Bernstein 獲委任為董事會成員，負責 Synchronoss 最近的再融資重組，並擔任公司最大股東 B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY) (B. Riley) 的代表。

Synchronoss 董事會創始人兼執行主席 Stephen Waldis 說：「我謹代表整個董事會欣然歡迎 Marty 加入我們的團隊。Marty 在資本分配策略、企業治理和融資方面的豐富經驗將對我們的組織帶來效益。我肯定他的出色知識和非凡往績，不但將為我們強大的董事會帶來益處，而且我完全期望他帶來的影響將是協助 Synchronoss 實現策略增長目標的關鍵。」

Bernstein 代表 B. Riley 的附屬公司 B. Riley Principal Investments ，而該公司直接投資具有顯著近期增長潛力的成熟平台技術公司。他目前擔任 B. Riley 的私人投資主管，負責採購、承銷和管理公司投資，以及領導公司各個聯合合作夥伴的分銷。Bernstein 在技術、運輸、汽車、航空航天、製造、電力、基礎設施和其他行業都擁有豐富的投資經驗。

Bernstein 評論說：「在與 Steve、Jeff 和整個 Synchronoss 團隊在最近的再融資保持緊密合作後，我很榮幸能加入 Synchronoss 董事會。我分享管理層對公司的興奮和願景，以持續創新為基礎，並為領先電訊客戶提供一流的白標產品系列。我們相信 Synchronoss 的業務處於轉捩點，並有望可在再融資後落實其增長策略。隨著我們努力為利益相關者和客戶創造價值，我期待作為董事會成員繼續與團隊合作。」

在 2021 年 3 月加入 B. Riley 之前，Bernstein 任職於 Anchorage Capital，負責各種資本結構的主要投資，包括公共股本、私募股權、執行信貸、銀行債務和不良債務，以及重組情況。他曾在 Bocage Capital 擔任分析師，並曾任職於 Howard Hughes Medical Institute 的投資團隊。Bernstein 從達特茅斯學院 (Dartmouth College) 取得歷史學士學位。他長駐美國康乃狄克州。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助簡化網絡、簡化入職和與訂戶進行互動，以推出新收入流、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com

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傳媒

Anais Merlin, CCgroup（國際）

Diane Rose, CCgroup（北美）

synchronoss@ccgrouppr.com