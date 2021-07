Delphix nomme Tammi Warfield vice-présidente principale de la réussite des clients

Dutch French German Italian Russian Spanish

REDWOOD CITY, Californie, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, la société de données leader du secteur pour DevOps, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tammi Warfield en tant que vice-présidente principale de la réussite des clients. Basée à Houston, au Texas, Tammi Warfield sera responsable des organisations d'assistance technique et de la réussite des clients de Delphix à l'échelle mondiale, en se concentrant sur le dimensionnement de ces équipes en vue du prochain niveau de croissance de Delphix.



« La capacité unique de Tammi à développer et affiner la stratégie de réussite des clients, tout en dirigeant l'exécution sur le terrain, sera essentielle pour nous aider à adapter rapidement notre échelle à notre incroyable croissance », a déclaréAlex Hesterberg, directeur de la clientèle chez Delphix. « En plus de son expérience approfondie de la réussite des clients, le style de leadership dynamique de Tammi et sa passion pour l'accompagnement des salariés font que nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de l'équipe Delphix. »

Tammi Warfield apporte plus de 20 ans d'expérience de la constitution et de la direction d'équipes et de groupes d'activité dynamiques et axés sur les résultats. Elle travaillait auparavant chez Microsoft en tant que vice-présidente du secteur des solutions d'applications commerciales pour la réussite des clients, stimulant la consommation de produits et de services d'assistance dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Ses spécialisations incluent la réussite des clients, la vente, la pré-vente, le conseil/l'architecture techniques et l'habilitation. Avant de rejoindre Microsoft, Tammi Warfield était vice-présidente de la réussite des clients mondiaux chez BMC Software.

« L'essence même de la réussite des clients tient à l'accélération de l'adoption et à la réalisation de la valeur commerciale. Je pense que nous avons le devoir d'aider nos clients à résoudre leurs problèmes commerciaux. L'équipe de Delphix travaille déjà avec plusieurs marques de premier plan afin de résoudre certains de leurs problèmes de gestion de données les plus complexes. Je suis ravie de me joindre à elle et à l'équipe de direction de Delphix au moment où l'entreprise entre dans sa prochaine phase de croissance », a déclaré Tammi Warfield.

La nomination de Tammi Warfield est à ce jour la dernière d'une série de nominations impressionnantes pour Delphix, suite à l'annonce de l'arrivée de David McJannett, PDG de HashiCorp, au conseil d'administration et de Steve Barrett au poste de vice-président principal des opérations internationales .

Plus tôt cette année, la société a aussi annoncé que son taux de croissance annuel a augmenté de plus de 85 % pour l'exercice clos en janvier 2021 par rapport à l'année dernière, ce qui l'a conduite à une rentabilité non conforme aux PCGR. Delphix a également obtenu un Net Promoter Score (NPS) de classe mondiale de 89 au cours de l'exercice clos en janvier 2021. Ses clients comprennent désormais 24 des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, sept des 10 plus grandes banques d'Amérique du Nord, cinq des 10 plus grandes sociétés de télécommunications au monde, et plus de 60 compagnies d'assurance et d'assurance maladie.

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d'applications, la modernisation, l'adoption du cloud et les programmes d'IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d'entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware, et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l'actualisation, le rembobinage, l'intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont UKG, Choice Hotels, J.B.Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter , et Facebook .

