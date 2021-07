Delphix benoemt Tammi Warfield als Senior Vice President of Customer Success

Dutch French German Italian Russian Spanish

REDWOOD CITY, Californië, July 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, het toonaangevende databedrijf voor DevOps, heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Tammi Warfield als Senior Vice President of Customer Success. Warfield, gevestigd in Houston, Texas, zal verantwoordelijk zijn voor de Delphix Customer Success- en Technical Support-organisaties wereldwijd en zichten op het opschalen van deze teams voor de nieuwe groeifase van Delphix.



"Het unieke vermogen van Tammi om de strategie voor klantsucces te ontwikkelen en te verfijnen en tegelijkertijd de uitvoering in het veld te leiden, zal een cruciale rol spelen bij het snel opschalen om onze enorme groei aan te kunnen," aldus Alex Hesterberg, Chief Customer Officer bij Delphix. "Vanwege haar enorme ervaring op het gebied van klantsucces, dynamische leiderschapsstijl en haar passie voor het begeleiden van medewerkers kijken wij ernaar uit om Tammi te verwelkomen in het Delphix-team."

Warfield heeft meer dan 20 jaar ervaring in het samenstellen en leiden van energieke, resultaatgerichte teams en bedrijfsgroepen. Ze is afkomstig van Microsoft, waar ze Vice President was voor de Customer Success Business Applications Solution Area, en het product- en ondersteuningsgebruik in de hele onderneming heeft aangestuurd. Haar specialisaties zijn onder meer klantsucces, verkoop, pre-sales, technische consultancy/architectuur en ondersteuning. Voordat Warfield bij Microsoft in dienst trad, was ze werkzaam als Vice President, Global Customer Success bij BMC Software.

"Bij klantsucces gaat het in de kern om het versnellen de acceptatie en het realiseren van bedrijfswaarde. Ik vind dat we de plicht hebben om onze klanten te helpen bij het oplossen van hun bedrijfsproblemen. Het team bij Delphix werkt al samen met verschillende toonaangevende merken om een aantal van de meest complexe problemen met gegevensbeheer op te lossen. Ik kijk er naar uit om samen met hen en het managementteam van Delphix te werken nu de volgende groeifase van het bedrijf aanbreekt", zegt Warfield.

Warfield wordt de laatste in een reeks indrukwekkende aanstellingen voor Delphix, na het nieuws dat David McJannet, CEO van HashiCorp, deraad van bestuur van het bedrijf komt versterken en Steve Barrett is benoemd als Senior Vice President of International Operations .

Eerder dit jaar kondigde het bedrijf ook aan dat het jaarlijkse groeipercentage met meer dan 85% is toegenomen voor het boekjaar dat eindigde in januari 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar, waardoor de winstgevendheid van het bedrijf non-GAAP zou kunnen worden. Delphix behaalde ook een ongekende Net Promoter Score (NPS) van 89 tijdens het boekjaar dat eindigde in januari 2021. Onder de klanten van het bedrijf bevinden zich nu 24 bedrijven uit de Fortune 100, zeven van de 10 grootste banken in Noord-Amerika, vijf van de 10 grootste telecombedrijven ter wereld, en meer dan 60 verzekeraars en zorgverzekeraars.

Over Delphix

Delphix is het toonaangevende databedrijf voor DevOps.

Data is essentieel voor het testen van applicatiereleases, modernisering, cloud-adoptie en AI/ML-programma's. Wij bieden een geautomatiseerd DevOps-gegevensplatform voor alle bedrijfsapplicaties. Delphix maskeert gegevens voor privacynaleving, beveiligt gegevens tegen ransomware en levert efficiënte, gevirtualiseerde data voor CI/CD.

Ons platform bevat essentiële DevOps API's voor aanlevering, actualisatie, rewind, integratie en versiebeheer van data. Toonaangevende bedrijven, waaronder UKG, Choice Hotels, J.B.Hunt en Fannie Mae, gebruiken Delphix om de digitale transformatie te versnellen. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn, Twitter , en Facebook .

