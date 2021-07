Finnish English

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.7.2021 KLO 9.10

Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance yhdistyy Evlin pankkiliiketoiminnan kanssa – Taaleri jatkaa merkittävänä omistajana uudessa Fellow Pankissa

Taaleri jatkaa merkittävänä omistajana uudessa Fellow Pankissa, joka syntyy, kun Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj ja Evli Pankki Oyj:n pankkiliiketoiminta yhdistyvät. Yhtiöt tiedottivat asiasta tänään. Taalerin omistusosuus Fellow Pankista on järjestelyn jälkeen 17,6 prosenttia. Järjestelyn yhteydessä pääomistajat vahvistavat yhdistyneen yhtiön omaa pääomaa. Oma pääoma tulee olemaan toiminnan käynnistyessä yli 30 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa antolainauskannan merkittävän kasvattamisen. Taalerin osuus pääomituksesta on noin 2,5 miljoonaa euroa.

”Näemme yhdistymisen nopeuttavan Fellow Financen strategian toteuttamista ja kasvattavan yhtiön omistaja-arvoa. Fellow Pankilla on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa nopeasti ja kannattavasti”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Järjestelyn toteutus edellyttää yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää sekä useita viranomaislupia ja -hyväksyntöjä. Järjestely on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

