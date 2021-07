Selskabet opjusterer hermed sine forventninger til resultatet før skat for regnskabsåret 2020/21.

Selskabet har tidligere udmeldt forventninger til et resultat før skat på mellem TDKK 15.000 og TDKK 20.000 for regnskabsåret 2020/21. Dette ændres til at selskabet forventer et resultat før skat på mellem TDKK 18.000 og TDKK 23.000. Stigningen skyldes øget efterspørgsel samt mindre ukurans og om-kostningsbesparelser.

