HEXO fait le point sur l’acquisition de Redecan

English French

OTTAWA, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a le plaisir d’annoncer que, dans le cadre de l’acquisition précédemment annoncée des entités exploitant les activités de Redecan, elle a obtenu et déposera sous peu les états financiers consolidés audités de Redecan pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 (« exercice 2020 ») et les états financiers intermédiaires non audités du premier trimestre terminé le 31 mars 2021 (« 1T2021 ») préparés conformément aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (« NCECF »). La Société a déjà annoncé la conclusion d’un accord définitif d’achat d’actions pour acquérir Redecan, le plus grand producteur autorisé privé du Canada.



« Redecan affiche le meilleur taux de fidélisation de la clientèle au Canada, possède une part de marché impressionnante et offre des produits de première qualité dans des catégories clés, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. Nous avons le plaisir aujourd’hui de communiquer des données financières supplémentaires aux actionnaires d’HEXO. Et les états financiers antérieurs de Redecan démontrent exactement ce que nous savions déjà : Parmi les producteurs autorisés, Redecan présente l’un des taux de croissance les plus rapides au Canada, avec un revenu d’exploitation positif, des marges excellentes, des opérations allégées et d’excellents revenus. Une fois conclue, l’acquisition renforcera notre position de chef de file dans le secteur du cannabis au Canada, et elle encouragera la Société dans ses efforts en vue de se propulser au rang des trois plus grands producteurs de cannabis à l’échelle internationale. De plus, elle nous mettra en bonne voie d’obtenir un BPA positif. »

Principaux résultats financiers (selon les NCECF, sauf indication contraire) :

Des recettes nettes de droits d’accise de 73,6 millions de dollars pour l’exercice 2020 et de 24,7 millions de dollars pour le 1T2021, soit une augmentation de 146 % par rapport au 1T2020.

BAIIA non ajusté de 28,9 millions de dollars durant l’exercice 2020 et de 12,4 millions de dollars au 1T2021, selon le rapprochement suivant :

1T2021 Exercice 2020 Bénéfice net 6 913 624 11 624 161 Ajout : Amortissement 4 216 528 12 174 795 Amortissement des immobilisations corporelles 37 235 588 593 Provision pour impôts sur le revenu 1 230 000 4 499 595 BAIIA non ajusté 12 397 387 28 887 144

Un revenu d’exploitation de 8,3 millions de dollars et un bénéfice net de 6,9 millions de dollars au 1T2021.

Un revenu d’exploitation de 16,7 millions de dollars et un bénéfice net de 11,6 millions de dollars durant l’exercice 2020.

Des marges brutes (marge brute divisée par le chiffre d’affaires, net de droits d’accise) de 51 % durant l’exercice 2020 et de 58 % au 1T2021.

Les frais de vente et les frais généraux et administratifs (définis comme les frais généraux et administratifs, plus le marketing et la promotion, plus la recherche et le développement) en pourcentage du chiffre d’affaires de 27 % durant l’exercice 2020 et de 23 % au 1T2021.

Le capital amortissable, composé de biens, d’installations et d’équipements, s’élevait à 84,1 millions de dollars au 31 décembre 2020, soit le plus bas niveau parmi les six principaux producteurs autorisés au Canada.



Faits saillants pro forma pour les neuf mois se terminant le 30 avril 2021 pour HEXO Corp et les neuf mois se terminant le 31 mars 2021 pour Redecan, rajustés selon les normes internationales d’information financière (IFRS)* :

Revenu net de 155,6 millions de dollars.

Marge brute avant ajustements de la juste valeur de 69,1 millions de dollars, soit 44,4 %.

Un revenu d’exploitation de 38,6 millions de dollars.



L’acquisition de Redecan devrait être conclue au cours du troisième trimestre civil de 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires applicables et l’assentiment des actionnaires, de la façon décrite ci-dessus et conformément aux règles de la TSX.

Les états financiers historiques de Redecan pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 et pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2021, ainsi que certains états financiers pro forma tenant compte de l’acquisition de Redecan par HEXO, ont été déposés ou fournis, selon le cas, en annexe à une déclaration de changement important modifiée et mise à jour, datée du 14 juillet 2021, respectivement disponible sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

* L’état consolidé condensé pro forma non audité de la Société au 30 avril 2021 et les états consolidés condensés pro forma non audités du bénéfice net (perte nette) pour les neuf mois se terminant le 30 avril 2021 et l’exercice se terminant le 31 juillet 2020 ont été préparés par la direction d’HEXO dans le but de présenter l’impact de l’acquisition, de la façon qui y est décrite. Bien que l’acquisition n’ait pas été conclue à la date des états financiers pro forma, l’état consolidé condensé pro forma non audité de la situation financière inclut l’effet de l’acquisition, comme si elle avait eu lieu le 30 avril 2021. L’état consolidé condensé pro forma non audité du bénéfice net (perte nette) pour les neuf mois clos le 30 avril 2021 et l’exercice clos le 31 juillet 2020 donne effet à l’acquisition comme si elle avait eu lieu le 1er août 2019.

Les états financiers consolidés condensés pro forma non audités, y compris les notes y afférentes, doivent être lus conjointement avec les états financiers historiques d’HEXO et le rapport de gestion respectif sur la situation financière et les résultats d’exploitation tels qu’ils ont été déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à celles-ci, selon le cas, ainsi qu’avec les états financiers historiques de Redecan. Les états financiers consolidés condensés pro forma non audités sont fondés sur des hypothèses et des ajustements qui sont décrits dans les notes relatives auxdits états financiers pro forma. Les états financiers consolidés condensés pro forma non audités ne tiennent pas compte de l’impact potentiel des conditions financières actuelles, des questions de réglementation, de l’efficacité opérationnelle ou d’autres économies ou dépenses qui pourraient être associées à l’intégration de l’acquisition. Les états financiers consolidés condensés pro forma non audités ont été préparés à des fins d’illustration uniquement; ils ne sont pas nécessairement indicatifs de la situation financière ou des résultats d’exploitation de périodes futures ou des résultats qui auraient été effectivement réalisés si HEXO et la société acquise (à savoir Redecan Group) avaient été une société consolidée au cours des périodes indiquées. L’application de la méthode de comptabilisation de l’acquisition dépend de certaines évaluations et autres études qui doivent encore être achevées. En conséquence, les ajustements pro forma sont préliminaires, susceptibles de subir de nouvelles révisions à mesure que des informations supplémentaires sont disponibles et que des analyses complémentaires sont effectuées, et ont été effectués uniquement dans le but de fournir des états financiers consolidés condensés pro forma non audités. Il y aura des écarts entre ces estimations préliminaires et la comptabilité d’acquisition finale, et ces écarts pourraient avoir un impact important sur les états financiers consolidés condensés pro forma non audités ci-joints et sur les bénéfices et la situation financière futurs de la société consolidée. De plus, des différences entre les montants préliminaires et les montants définitifs se produiront probablement en raison des changements de la juste valeur des actions ordinaires d’HEXO pour déterminer le prix d’achat réel de l’acquisition, ainsi que le montant réel des liquidités utilisées dans les opérations de Redecan, et d’autres changements dans les actifs et les passifs.

Mesures autres que les IFRS ou les NCECF

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au BAIIA non ajusté, qui n’est pas une mesure de la performance financière selon les normes internationales d’information financière (IFRS) ou les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF). Cette mesure ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS ou la NCECF, n’a pas de signification prescrite par les IFRS ou la NCECF et n’est, par conséquent, que peu susceptible d’être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Cette mesure est fournie à titre d’information complémentaire aux mesures des IFRS et de la NCECF, car elle permet de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, elle ne doit pas être considérée isolément ou à la place d’un examen des informations financières d’HEXO et de Redecan, respectivement présentées selon les normes des IFRS ou selon la NCECF.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com