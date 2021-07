Smart Communications bietet über AWS reine Cloud-Bereitstellung in Europa

LONDON und NEW YORK, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™ , ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die Kundenkommunikation bedeutungsvoller zu gestalten, hat heute bekanntgegeben, dass seine Plattform jetzt über Amazon Web Services (AWS) in Deutschland verfügbar ist. Damit haben Kunden in ganz Europa jetzt ebenfalls Zugriff auf die Conversation Cloud™-Plattform von Smart Communications auf AWS, die in den USA, Großbritannien und Australien bereits genutzt wird, und profitieren so von den Vorteilen, die nur ein reines Cloud-Bereitstellungsmodell bietet.



Der Gartner Market Guide for Customer Communications Management 2021 prognostiziert, dass „Bis 2023 über 75 % aller Lösungen für das Kundenkommunikationsmanagement Cloud- oder Hybridlösungen sein werden“.[1] AWS bietet mit Rechenzentren auf der ganzen Welt eine zuverlässige, kostengünstige Infrastrukturplattform in der Cloud.

„Unternehmen erkennen den geschäftlichen Nutzen und führen Cloud-Technologie mit großer Geschwindigkeit als Teil ihrer umfassenderen IT-Strategie ein“, so Simon Tindal, CTO von Smart Communications. „Dank der neuen Bereitstellung im AWS-Rechenzentrum in Deutschland können unsere Kunden jetzt bewährte und vertrauenswürdige Cloud-Technologien nutzen, um die Kundenkommunikation zu skalieren und gleichzeitig regionale Datenschutzvorschriften einhalten.“

Anfang dieses Jahres hat Smart Communications Assentis übernommen , einen führenden europäischen Anbieter von Softwarelösungen, der auf Kundenkommunikationsmanagement mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert ist. Kunden von Assentis und weitere europäische Unternehmen sind nun gut aufgestellt, um kostenintensive und zeitaufwendige lokale Lösungen hinter sich zu lassen und die Vorteile der Innovationen von Smart Communications zu nutzen, die Flexibilität und die Integration in Kernsysteme ermöglichen.

Diese Ankündigung folgt auf die neu veröffentlichte Aspire CCM-Rangliste 2021 . Dabei handelt es sich um eine Analystenbewertung, bei der Smart Communications die höchste Punktzahl erhielt und genannt wird als „die einzige vollständige SaaS-CCM-Plattform, die Unternehmen nachweislich Skalierbarkeit in der Cloud bietet.“

[1] Gartner, „Market Guide for Customer Communication Management”, Tim Nelms, Gene Phifer, 9. Juni 2021