De nouvelles organisations et collectivités reconnues par le Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE de Vélo Québec!

MONTRÉAL, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec dévoile aujourd’hui le nom des 3 collectivités et 5 organisations reconnues lors de la 10e ronde de certification du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. Au total depuis le début du programme, ce sont 32 collectivités et 79 organisations qui ont démontré ainsi leur engagement à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous.



Si plusieurs organisations et collectivités ont connu des défis inédits durant la pandémie, il faut souligner celles qui ont maintenu leurs efforts en faveur du vélo, qu’il s’agisse de nouvelles candidatures à la certification, ou de renouvellements après trois années. Celles-ci seront les mieux placées pour une relance réussie, qui impliquera un retour au bureau pour plusieurs.

« Nous sommes à une croisée des chemins en cette sortie de pandémie, alors que les employeurs devront redoubler d’efforts pour concurrencer l’attrait du télétravail et attirer à nouveau les employés dans leurs bureaux. Les municipalités doivent, quant à elles, se préparer au retour, voire à l’aggravation, de la congestion, si elles ne mettent pas à profit les bouleversements actuels pour orienter les citoyens vers les options de mobilité durable. Nous sommes donc fiers des collectivités et organisations qui se montrent proactives et continuent à promouvoir le vélo : tout en tirant profit de l’essor du vélo récréatif dans la dernière année, elles font en sorte que les déplacements de leurs citoyens et employés seront des moments de plaisir, au service de leur santé physique et mentale. » affirme Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

COLLECTIVITÉS :

Certification or : Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Mention honorable :

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Ville de Saint-Lambert



ORGANISATIONS :

Organismes et entreprises

Certification bronze : CGA Architectes inc.

Mention honorable : Tourisme Montérégie Les Ateliers Ublo MaBrasserie



Établissements d’éducation

Certification argent : Cégep du Vieux Montréal



La démarche de certification : un processus d’amélioration continue



Les collectivités et organisations souhaitant adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE remplissent un formulaire de candidature exhaustif visant à faire le portrait de leurs initiatives pour le développement d’une véritable culture vélo.



Un comité indépendant de juges évalue les candidatures déposées en fonction des réponses données dans le formulaire et des résultats d’un sondage réalisé auprès des évaluateurs locaux. Le comité détermine ensuite le niveau de certification à accorder.

Il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine, diamant. Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d’une culture vélo, reçoivent une mention honorable.

Tous les candidats reçoivent un rapport de rétroaction faisant état de recommandations qu’ils pourront mettre en œuvre afin de poursuivre leurs efforts.



Pour en savoir plus sur la façon dont sont évaluées les candidatures, consultez cet article.

Les organisations et collectivités qui souhaitent s’engager dans la démarche VÉLOSYMPATHIQUE sont invitées à visiter le www.velosympathique.com. La prochaine date limite pour déposer une candidature est le 8 octobre 2021.





À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est également rendu possible grâce au soutien du ministère des Transports, par l'entremise du Programme d´aide financière du Fonds de la sécurité routière.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



Renseignements

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec

514 942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/092e3a29-8f90-4a0f-b2e7-172136686b4e/fr