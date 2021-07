Sundt Air ajoute fièrement un troisième avion d’affaires Challenger de Bombardier à sa flotte

English French

L’avion Challenger 350 offre une cabine inégalée, un vol en douceur et les plus faibles coûts d’exploitation directs de sa catégorie

Sundt Air, le plus important exploitant d’avions d’affaires de Norvège, proposera de noliser son plus récent biréacteur d’affaires Challenger 350 au départ d’Oslo, en Norvège

MONTRÉAL, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Sundt Air sont heureux d’annoncer la récente livraison d’un tout nouvel avion d’affaires Challenger 350. Sundt Air, une société norvégienne de nolisement privé, de gestion d’avions et de missions spéciales gérera le biréacteur d’affaires Challenger 350, à partir d’Oslo. L’avion sera disponible pour être nolisé à compter de juillet 2021.

« Alors que de plus en plus de gens cherchent d’autres moyens sûrs et souples de voyager, l’avion d’affaires Challenger 350 permet à ses passagers de voyager confortablement et de rester productifs, frais et dispos, indique Peter Likoray, vice-président principal, Ventes, Nouveaux avions, Bombardier. L’avion emblématique Challenger 350 à l’avant-garde de sa catégorie demeure un des premiers choix des voyageurs les plus exigeants. »

« Étant le plus grand exploitant d’avions d’affaires en Norvège, nous sommes enchantés d’ajouter un autre avion Challenger 350 à notre flotte, a déclaré Tor Bratli, président-directeur général, Sundt Air. Nos clients apprécient l’idéale combinaison de performances optimales et le grand confort en cabine qu’offre le biréacteur Challenger 350. »

Depuis l’Europe occidentale, l’avion d’affaires Challenger 350 peut transporter sans escale huit (8) passagers jusqu’en Amérique du Nord ou voler d’Oslo à Dubaï. Sa maniabilité sur piste lui permet d’être exploité sur des destinations européennes très prisées, comme Lugano et Cannes ainsi que sur de courtes pistes, comme celle de Gstaad, en Suisse. En 2019, l’avion Challenger 350 a établi un record de vitesse en reliant Gstaad et Malaga, en Espagne, en 2 heures et 4 minutes à une vitesse de croisière moyenne de Mach 0,82. L’avion Challenger 350 est également certifié pour l’approche à angle prononcé de l’aéroport London City.

Une force de l’industrie des jets d’affaires, l’avion Challenger 350 renforce sa position d’année en année grâce aux améliorations et aux mises à niveau de sa combinaison gagnante de performances et d’expérience en cabine. Chez les pilotes, cet avion a la réputation d’être un avion très maniable, fiable et agréable à piloter. L’avion Challenger 350 a été en 2020 le biréacteur d’affaires le plus livré dans la catégorie des jets d’affaires intermédiaires, ce qui en a fait le leader de cette catégorie pour une septième année consécutive. Bénéficiant également de caractéristiques de performances élevées, l’avion Challenger 350 est conçu pour des pistes d’accès difficile, des montées plus rapides et une vitesse de croisière efficace tout en procurant un vol en douceur.

Sundt Air, le principal exploitant norvégien d’avions d’affaires gère l’une des plus importantes flottes européennes qui est composée des plus récents avions d’affaires légers, intermédiaires ou superintermédiaires. L’avion Challenger 350 reste le préféré pour vivre une expérience de voyage de luxe proposé par Sundt Air.

