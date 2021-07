mdf commerce signe une entente de commercialisation avec une importante société de l’Alaska Native Corporation pour sa solution de gestion du cycle de vie des contrats (CLM)

English French

Cette entente élargira la portée de mdf commerce dans le marché des solutions CLM et met en lumière la valeur innovante des produits de mdf commerce



MONTRÉAL, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd’hui une nouvelle entente de commercialisation avec Alutiiq Professional Consulting, LLC (APC). APC est une compagnie sœur d’Alutiiq, LLC (Alutiiq), une importante société de l'Alaska Native Corporation dont les filiales sont parmi les principaux fournisseurs de services spécialisés pour le gouvernement fédéral des États-Unis. Grâce à cette entente, APC sera en mesure de présenter la solution de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) de mdf commerce à ses propres clients et partenaires, bonifiant ainsi son portefeuille de services avec une solution CLM de niveau entreprise qui rationalise le cycle de vie complet des contrats.

En tant que partenaire de confiance et utilisateur de la solution CLM de mdf commerce, APC a pu constater comment la solution permet d'améliorer l'efficacité, la collaboration et la productivité en offrant une visibilité complète sur les contrats, les processus automatisés, la gestion des documents et les fonctions de recherche dynamique et de création de rapports.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi une nouvelle étape dans notre partenariat avec mdf commerce grâce à cet accord de commercialisation », a déclaré Gerad G Godfrey, président d'APC. « La solution CLM complète de mdf commerce améliore tous les aspects de la gestion des contrats et nous sommes impatients de présenter cet outil à nos clients et partenaires, qui, nous le savons, bénéficieront grandement de ses fonctionnalités permettant d’améliorer la productivité telles que la gestion avancée des clauses et de la conformité, ainsi que d’une véritable collaboration en ligne. »

« Cette nouvelle entente avec APC est une reconnaissance importante de la solution CLM de mdf commerce », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l’approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « Nous sommes ravis qu'APC croie autant que nous en notre solution CLM et qu'un plus large éventail de clients et de partenaires pourra bénéficier de l'efficacité et des gains de productivité qu'elle offre. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 700 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

