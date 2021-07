Technologies D-BOX annonce une cyberattaque par un rançongiciel

English French

MONTRÉAL, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX: DBO) annonce que la Société a fait l’objet d’une cyberattaque par un rançongiciel visant ses systèmes informatiques. Le logiciel malveillant employé dans le cadre de l’attaque a encrypté des données électroniques logées dans le réseau de la Société de façon à les rendre illisibles ou inutilisables.



L’attaque s’est déroulée après la fermeture des bureaux le 12 juillet 2021 et a été détectée le même jour. La Société a immédiatement pris des mesures afin de neutraliser l’atteinte et réduire les impacts possibles sur les données et les opérations de la Société et amorcer le processus de recouvrement. D-BOX enquête toujours sur l’étendue de l’attaque, mais étant donné que l’attaque a touché la plupart de ses systèmes, il est prévu que les opérations commerciales de D-BOX soient affectées négativement pendant plusieurs jours et potentiellement plus longtemps selon la rapidité avec laquelle la Société peut récupérer ses données et utiliser pleinement ses systèmes.

Au moment présent, il n’y a pas d’éléments laissant croire que des données personnelles de clients ont été compromises dans le cadre de cette attaque. La Société ne reçoit généralement pas de données personnelles de ses clients composés en grande partie d’entreprises. Par ailleurs, certaines données personnelles d’employés pourraient avoir été compromises et si c’est le cas, la Société prendra des mesures afin de réduire l’impact auprès des employés affectés.

Des firmes indépendantes spécialisées en matière de cybersécurité ont été amenées afin d’aider la Société à traiter la situation suivant les meilleures pratiques de l’industrie.

MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent communiqué de presse, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, le calendrier de l’enquête et du processus de récupération, l’incidence sur les activités commerciales de D-BOX, ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et sa situation financière.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de D-BOX.

