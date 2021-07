L’IFIC présente son mémoire en lien avec les normes de communication de l’information en matière de facteurs ESG pour les produits de placement du CFA Institute

English French

TORONTO, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd’hui son mémoire au CFA Institute en réponse à son appel à consultation sur les normes de communication de l’information en matière de facteurs ESG pour les produits de placement.



« À l’heure où la demande de produits d’investissement responsable et axé sur les facteurs ESG continue de croître, nous saluons les efforts déployés par le CFA Institute pour élaborer ces normes facultatives », souligne Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Bien que les dispositions prévues soient utiles à l’établissement des éléments importants à communiquer, il faut d’autres principes directeurs pour réduire le risque d’écoblanchiment et éviter la confusion chez les investisseurs. »

Dans son mémoire, l’IFIC a recommandé que l’institut travaille à l’intégration de normes sur la désignation et la classification des produits d’investissement axé sur les facteurs ESG dans ses normes de communication de l’information connexes.

