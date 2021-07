Mandalay Resources Corporation meddelar sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2021 samt ändringar i ledningsgruppen

TORONTO, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2021.

Produktionshöjdpunkter för andra kvartalet 2021:

Stabil kvartalsvis produktion på varje anläggning med ytterligare produktionsförbättringar som förväntas under de kommande kvartalen;

Konsoliderad produktion av säljbar guldekvivalent på 28 843 uns – fjärde kvartalet i följd med ökad produktion; och

Konsoliderad försäljning av 28 115 uns guldekvivalent – näst högsta kvartalsvisa mängden på tre år (sedan andra kvartalet 2018).

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay Resources fortsatte att leverera starka tillförlitliga resultat med en konsoliderad säljbar produktion på 28 843 uns guldekvivalent under andra kvartalet – bolagets bästa resultat sedan fjärde kvartalet 2017 – och uppnådde ett fjärde kvartal i följd med ökad produktion. De 57 519 uns guldekvivalent som producerades fram till juni gör att bolaget är på god väg att uppfylla sin produktionsprognos för 2021 på mellan 105 000 och 117 000 uns, och ytterligare ökningar förväntas under de kommande kvartalen.”

Duffy fortsätter, ”Costerfield uppnådde ännu ett starkt kvartal med halter och uppnådd produktion enligt prognos och anläggningen producerade 14 818 uns säljbar guldekvivalent. Vi siktar på högre nivåer av guldproduktion från Costerfield under både tredje och fjärde kvartalet 2021 då tonnaget från strossning ökar i Youle, som i genomsnitt har en högre halt än utvecklingsmalm.”

Duffy tillägger, ”Produktionen på 10 941 säljbara gulduns vid Björkdal under andra kvartalet 2021 var i linje med föregående kvartal. Bearbetningsanläggningen fick arbeta i flera veckor med olika malmblandningar, vilket tyvärr ledde till en lägre utvinning. Dessa små partier av malmblandning har minimerats och vi förväntar oss mer stabila resultat från gruvan framöver. Anläggningen fortsätter att utvidgas till extremiteterna i Aurora-zonen och utvidgas för närvarande utmed lägre nivåer där den genomsnittliga halten är högre. Vi förväntar oss att strossningsproduktionen i de djupare nivåerna kommer att börja under andra halvan av 2021, vilket kommer att öka den totala guldproduktionen i Björkdal.

Cerro Bayo producerade 3 084 uns säljbart guldekvivalent från bearbetningen av låghaltiga avfallsdeponier under kvartalet, vilket bidrog till att öka den konsoliderade produktionen.”

Duffy avslutar, ”Vi vill även meddela att Belinda Labatte har avgått från sin befattning som Chief Development Officer på Mandalay Resources. Belinda kommer att fortsätta arbeta som konsult under en tolvmånadersperiod för att hjälpa bolaget att slutföra nedläggningen vid Lupin och bidra till bolagets oavslutade affärsutvecklingsprojekt. Vi tackar Belinda för hennes outtröttliga insatser och önskar henne lycka till i framtiden.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 juni 2021:

Under andra kvartalet 2021 producerade bolaget totalt 22 707 uns guld, 858 ton antimon och 87 062 uns silver, vilket motsvarar totalt 28 843 uns guldekvivalent jämfört med 21 603 uns guld och 946 ton antimon under andra kvartalet 2020, vilket motsvarar totalt 24 752 uns guld ekvivalent.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 10 941 uns guld under andra kvartalet 2021 jämfört med 11 250 uns guld under andra kvartalet 2020.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 9 959 uns guld och 858 ton antimon under andra kvartalet 2021 jämfört med 10 353 uns guld och 946 ton antimon under andra kvartalet 2020.

Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 1 807 uns guld och 87 062 uns silver under andra kvartalet 2021 jämfört med ingen produktion under andra kvartalet 2020.

Säljbar produktion för de sex månader som slutade 30 juni 2021:

Bolaget producerade totalt 46 368 uns guld, 1 690 ton antimon och 130 761 uns silver, vilket motsvarar en produktion på totalt 57 519 uns guldekvivalent jämfört med 42 973 uns guld och 2 054 ton antimon under motsvarande halvår 2020, vilket motsvarar totalt 50 429 uns guld ekvivalent.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 22 796 uns guld.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 21 041 uns guld och 1 690 ton antimon.

Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 2 531 uns guld och 130 761 uns silver.

Tabell 1 – Säljbar produktion för andra kvartalet och halvåret 2021 och 2020

Metal Source Three months ended

June 30

2021 Three months ended

June 30

2020 Six months ended

June 30

2021 Six months ended

June 30

2020 Gold (oz) Björkdal 10,941 11,250 22,796 22,000 Costerfield 9,959 10,353 21,041 20,973 Cerro Bayo 1,807 - 2,531 - Total 22,707 21,603 46,368 42,973 Antimony (t) Costerfield 858 946 1,690 2,054 Silver (oz) Cerro Bayo 87,062 - 130,761 - Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,814 1,709 Antimony US$/t 10,272 5,688 Silver US$/oz 26.61 - Total Gold Eq. (oz)(1) Björkdal 10,941 11,250 22,796 22,000 Costerfield 14,818 13,502 30,276 28,429 Cerro Bayo 3,084 - 4,447 - Total 28,843 24,752 57,519 50,429

Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för andra kvartalet som slutade 30 juni 2021:

Under andra kvartalet 2021 sålde bolaget totalt 23 147 uns guld, 644 ton antimon och 90 024 uns silver, vilket motsvarar totalt 28 115 uns guldekvivalent jämfört med 21 811 uns guld och 933 ton antimon under andra kvartalet 2020, vilket motsvarar totalt 24 916 uns guld ekvivalent.

Björkdal sålde 12 132 uns guld under andra kvartalet 2021 jämfört med 11 290 uns guld under andra kvartalet 2020.

Costerfield sålde 9 287 uns guld och 644 ton antimon under andra kvartalet 2021 jämfört med 10 521 uns guld och 933 ton antimon under andra kvartalet 2020.

Cerro Bayo sålde 1 728 uns guld och 90 024 uns silver under andra kvartalet 2021 jämfört med ingen försäljning under andra kvartalet 2020.

Försäljning för de sex månader som slutade 30 juni 2021:

Bolaget sålde 47 747 uns guld, 1 616 ton antimon och 90 024 uns silver, vilket motsvarar totalt 57 828 uns guldekvivalent jämfört med 42 743 uns guld och 1 793 ton antimon under första halvåret 2020, vilket motsvarar totalt 49 192 uns guldekvivalent.

Björkdal sålde 24 208 uns guld.

Costerfield sålde 21 811 uns guld och 1 616 ton antimon.

Cerro Bayo sålde 1 728 uns guld och 90 024 uns silver under de första sex månaderna 2021 jämfört med ingen försäljning under motsvarande period 2020.

Tabell 2 – Försäljning under andra kvartalet och halvåret 2021 och 2020

Metal Source Three months ended

June 30

2021 Three months ended

June 30

2020 Six months ended

June 30

2021 Six months ended

June 30

2020 Gold (oz) Björkdal 12,132 11,290 24,208 23,055 Costerfield 9,287 10,521 21,811 19,688 Cerro Bayo 1,728 - 1,728 - Total 23,147 21,811 47,747 42,743 Antimony (t) Costerfield 644 933 1,616 1,793 Silver (oz) Cerro Bayo 90,024 - 90,024 - Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,814 1,709 Antimony US$/t 10,272 5,688 Silver US$/oz 26.61 - Total Gold Eq. (oz)1 Björkdal 12,132 11,290 24,208 23,055 Costerfield 12,934 13,626 30,571 26,137 Cerro Bayo 3,049 - 3,049 - Total 28,115 24,916 57,828 49,192

Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mer information:

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets produktion av guld, antimon och silver under räkenskapsåret 2021. Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com . Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.