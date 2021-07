Mediaocean adquiere Flashtalking, agrega soluciones complementarias para potenciar $ 200 mil millones en gastos anuales de medios

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

NUEVA YORK, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean , la plataforma de misión crítica para publicidad omnicanal, y Flashtalking , la principal plataforma de gestión de anuncios independientes, anunciaron hoy que celebraron un acuerdo definitivo en el que Mediaocean adquiere Flashtalking. La entidad combinada infundirá las mejores soluciones de Flashtalking en su categoría para servidor de anuncios publicitarios primarios, personalización creativa, gestión de identidad y verificación con el moderno sistema designado de Mediaocean utilizado por las principales marcas y agencias del mundo.



El anuncio llega en un punto de inflexión decisivo para el sector de publicidad, ya que los expertos de marketing buscan soluciones confiables e independientes para gestionar el surgimiento de grandes tecnologías. Los clientes de Mediaocean y Flashtalking se beneficiarán de soluciones integrales y visionarias para planificación estratégica global, gestión de medios omnicanal, optimización de ecosistemas cerrados y reconciliación financiera entre medios tradicionales, web abierta, ecosistemas cerrados y televisión conectada (CTV).

“La unión de Mediaocean y Flashtalking es una oportunidad increíble para nuestros clientes, empleados y el sector en general”, dijo Bill Wise, director ejecutivo de Mediaocean. “Flashtalking es la fuente de la verdad para los anuncios digitales y CTV, y Mediaocean es el sistema designado por todos los medios. Juntos, ofreceremos soluciones integrales y visionarias para publicidad omnicanal. Lo más importante, nuestra plataforma no está comprometida por la propiedad mediática, por lo que podemos centrarnos exclusivamente en generar resultados para los expertos de marketing y sus socios de agencia".

"Nuestra misión de facilitar que los expertos de marketing lleven a los consumidores a la acción es un ajuste perfecto para la visión de Mediaocean de un mundo donde los expertos de marketing comercializan la forma en que los consumidores consumen", dijo John Nardone, director ejecutivo de Flashtalking. "A través de los años, desarrollamos la plataforma independiente más confiable para impulsar la relevancia publicitaria y mejorar el rendimiento de la campaña. Juntos, nuestros equipos y tecnología complementaria ayudarán a las marcas a tener éxito en un futuro dominado por medios convergentes y anclado en la resolución de identidad sin cookies”.

“A medida que continuamos innovando, es crucial contar con tecnología que nos permita atender el momento para los consumidores”, dijo Deborah Wahl, directora de marketing de General Motors. "Es alentador observar empresas como Mediaocean y Flashtalking unirse para cumplir el imperativo de publicidad omnicanal. El sector necesita un socio neutral e independiente en el ecosistema para permitir la convergencia de los medios”.

“La combinación de Mediaocean y Flashtalking marca un hito decisivo mientras el sector avanza hacia soluciones abiertas e interoperables”, dijo Paul Gelb, director de activación digital e inversión de Bayer. "Una de las mayores oportunidades en los medios modernos es conectar la tecnología a través de planificación, compra, servidor de anuncios publicitarios y optimización creativa. Con Flashtalking, Mediaocean mejoró su propuesta de valor potencial para publicidad omnicanal”.

La adquisición de Flashtalking por Mediaocean se basa en una asociación lanzada por las empresas en 2018 para incorporar datos de servidor de anuncios publicitarios al flujo de trabajo del comprador de medios. La entidad combinada representará una plataforma de tecnología publicitaria con más de $ 200 mil millones en gastos de medios anualizados y más de un billón de impresiones de anuncios mensuales. A principios de este año, Mediaocean anunció su nuevo paradigma de producto que unifica las soluciones en inteligencia de medios, gestión y finanzas. La transformación del producto de la empresa y el énfasis en la cultura fueron reconocidos con la Customer’s Choice designation from Gartner Peer Insights1 y Mejores Lugares para Trabajar por Ad Age .

El sector de publicidad global es un mercado de $ 700 mil millones 2 que experimenta una importante transformación debido a los cambios en los hábitos del consumidor y expectativas de privacidad. Esto condujo al surgimiento de CTV y ecosistemas cerrados en los que Mediaocean realizó una gran inversión a través de la adquisición de 4C en julio de 2020 y, ahora con Flashtalking, optimizará sus mejores soluciones en su clase. Las empresas combinadas permitirán una serie de propuestas de valor innovadoras para anunciantes y agencias:

Planificación y medición unificadas de medios tradicionales y digitales, incluyendo vídeo multicanal

Optimización de campañas en vuelo a través de automatización y recomendaciones alimentadas por IA

Personalización creativa basada en datos a través de la web abierta y ecosistemas cerrados

Resolución de identidad flexible para permitir alcance omnicanal en un mundo sin cookies, así como cumplimiento de privacidad con CCPA y GDPR

Perspectivas de marca y análisis avanzados para el impacto de los medios en conversiones en ventas



Los términos de la transacción no fueron divulgados. La adquisición se espera que cierre en el tercer trimestre de 2021.

J.P. Morgan Securities LLC fue el asesor financiero exclusivo para Flashtalking, y Travers Smith LLP y Goodwin Procter LLP los asesores legales.

Acerca de Mediaocean

Mediaocean es la plataforma de misión crítica para la publicidad omnicanal. Con más de $ 200 mil millones en gastos de medios anualizados administrados a través de su software, Mediaocean conecta marcas, agencias, medios, tecnología y datos. Utilizando inteligencia artificial (AI) y tecnología de aprendizaje automático para controlar las inversiones de marketing y optimizar los resultados de negocios, Mediaocean empodera las campañas, desde la planificación, compra y venta hasta el análisis, facturación y pagos. Mediaocean emplea a 1.200 personas en 20 oficinas globales y es parte de la cartera de Vista Equity Partners. Para más información visite, www.mediaocean.com .

Acerca de Flashtalking

Flashtalking es la empresa líder mundial de servidores de anuncios publicitarios primarios independientes y tecnología de análisis. La empresa utiliza los datos para la personalizar la publicidad en tiempo real, analizar de forma independiente su eficacia y permitir la optimización para impulsar mejor participación y retorno sobre los gastos de marcas globales sofisticadas. La plataforma de Flashtalking lidera el mercado con productos y servicios innovadores para garantizar la relevancia creativa y perspectivas accionables en todos los canales y formatos, impulsados por los únicos seguimiento sin cookies, orquestación de datos y analítica avanzada. Flashtalking apoya a los clientes en la encrucijada donde los datos y la medición creativa personalizada e imparcial se cruzan con la experiencia, el servicio y un ecosistema de socios profundo para promover el marketing digital de éxito. La compañía es parte de la cartera de TA Associates.

1 Gartner Peer Insights Customers’ Choice (Elección del Cliente de Gartner Peer Insights), constituye las opiniones subjetivas de análisis, clasificación y datos de usuarios finales individuales aplicados en relación a una metodología documentada; no representan los puntos de vista, ni constituyen un respaldo de, Gartner o sus afiliadas. Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solamente a aquellos proveedores que tienen la clasificación más alta u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

2 Fuente: eMarketer Worldwide Total Media Advertising Spending, 2021