Mediaocean akan Memperoleh Flashtalking, Menambahkan Penyelesaian Pelengkap untuk Menguasakan $200 Bilion dalam Perbelanjaan Media Tahunan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

NEW YORK, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean , Platform yang kritikal misi untuk pengiklanan omnisaluran, dan Flashtalking , platform pengurusan iklan bebas terkemuka, hari ini mengumumkan bahawa mereka telah memasuki perjanjian muktamad yang menyaksikan Mediaocean akan memperoleh Flashtalking. Entiti gabungan ini akan menggabungkan penyelesaian terbaik dalam kelasnya untuk penyampaian iklan utama, pemperibadian kreatif, pengurusan identiti dan pengesahan milik Flashtalking dengan sistem moden bagi rekod yang digunakan oleh jenama dan agensi terkemuka di dunia milik Mediaocean.



Pengumuman datang pada titik lengkuk balas kritikal untuk industri pengiklanan tatkala pemasar mencari penyelesaian bebas yang dipercayai untuk mengurus perkembangan syarikat teknologi besar. Pelanggan Mediaocean dan Flashtalking akan menerima manfaat daripada penyelesaian menyeluruh dan memandang ke hadapan untuk perancangan strategik global, pengurusan media omnisaluran, pengoptimuman ekosistem tertutup, dan penyesuaian kewangan merentasi media tradisional, web terbuka, ekosistem tertutup, dan TV yang disambungkan.

“Menyatukan Mediaocean dan Flashtalking merupakan peluang yang hebat untuk pelanggan kita, pekerja kami, dan industri kita secara umumnya,” kata Bill Wise, CEO Mediaocean. “Flashtalking merupakan sumber kebenaran untuk iklan digital dan CTV dan Mediaocean merupakan sistem rekod bagi semua media. Apabila digabungkan, kami akan menyampaikan penyelesaian komprehensif dan memandang ke hadapan untuk pengiklanan omnisaluran. Paling penting sekali, platform kami tidak terjejas oleh pemilikan media agar kami boleh memfokuskan hanya pada memandu keputusan untuk pemasar dan rakan kerjasama agensi mereka.”

“Misi kami untuk membolehkan pemasar menggerakkan pengguna untuk bertindak ialah padanan yang sempurna untuk visi Mediaocean bagi dunia pemasar memasarkan cara pengguna mengguna,” kata John Nardone, CEO Flashtalking. “Sepanjang bertahun-tahun, kami telah membina platform paling dipercayai dan bebas untuk memacu kerelevanan pengiklanan dan meningkatkan prestasi kempen. Bersama-sama, pasukan dan teknologi pelengkap kami akan membantu jenama berjaya pada masa hadapan yang didominasi oleh media bertumpu dan bertaut pada penyelesaian identiti tanpa kuki.”

“Sementara kita terus berinovasi, penting untuk memiliki teknologi yang membolehkan kita memenuhi detik untuk pengguna,” kata Deborah Wahl, CMO General Motors. “Melihat syarikat seperti Mediaocean dan Flashtalking bersatu untuk menyampaikan imperatif pengiklanan omnisaluran amat menggalakkan. Industri memerlukan pemain yang neutral dan bebas dalam ekosistem bagi membolehkan penumpuan media.”

“Gabungan Mediaocean dan Flashtalking menunjukkan pencapaian yang penting sementara industri bergerak ke arah penyelesaian yang terbuka dan saling boleh kendali,” kata Paul Gelb, Ketua Pengaktifan Digital dan Pelaburan di Bayer. “Salah satu peluang terbesar dalam media moden ialah menghubungkan teknologi merentasi perancangan, pembelian, penyampaian iklan dan pengoptimuman kreatif. Dengan Flashtalking, Mediaocean telah meningkatkan saranan nilai yang berkemungkinan untuk pengiklanan omnisaluran.”

Pemerolehan Flashtalking oleh Mediaocean membina pada kerjasama yang syarikat lancarkan pada 2018 untuk menggabungkan data penyampaian iklan ke dalam aliran kerja pembeli media. Entiti gabungan ini akan mewakili platform teknologi pengiklanan dengan lebih daripada $200 bilion dalam perbelanjaan media tahunan dan lebih 1 trilion tanggapan iklan bulanan. Pada awal tahun ini, Mediaocean mengumumkan paradigma produk baharu yang menggabungkan penyelesaian merentasi kepintaran, pengurusan, dan kewangan media. Transformasi produk syarikat dan penekanan pada budaya telah diiktiraf dengan Customer’s Choice designation from Gartner Peer Insights1 dan Best Places to Work by Ad Age.

Industri pengiklanan global ialah pasaran bernilai $700 bilion2 yang menjalani transformasi besar kerana tabiat pengguna dan jangkaan privasi yang berubah. Ini membawa kepada kebangkitan CTV dan ekosistem tertutup yang Mediaocean telah membuat pelaburan besar melalui pemerolehan 4C pada bulan Julai 2020 dan, kini Flashtalking, akan meningkatkan penyelesaian terbaik dalam kelasnya. Syarikat gabungan akan mendayakan beberapa saranan nilai yang inovatif bagi pengiklan dan agensi:

Perancangan dan ukuran disatukan bagi media tradisional dan digital termasuk video silang saluran

Pengoptimuman kempen dalam penerbangan melalui pengesyoran dan automasi yang dipacu AI

Pemperibadian kreatif dipacu data merentasi web terbuka dan ekosistem tertutup

Penyelesaian identiti fleksibel untuk mendayakan capaian omnisaluran dalam dunia tanpa kuki serta pematuhan privasi dengan CCPA dan GDPR

Cerapan jenama lanjutan dan analitis untuk impak media terhadap penukaran jualan



Terma urus niaga tidak didedahkan. Pemerolehan dijangka akan selesai pada suku tahun ketiga 2021.

J.P. Morgan Securities LLC bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif bagi Flashtalking dan Travers Smith LLP dan Goodwin Procter LLP bertindak sebagai penasihat guaman.

Perihal Mediaocean

Mediaocean ialah platform kritikal misi untuk pengiklanan omnisaluran. Dengan lebih daripada $200 bilion dalam perbelanjaan media tahunan yang diurus melalui perisiannya, Mediaocean menghubungkan jenama, agensi, media, teknologi, dan data. Menggunakan AI dan teknologi pembelajaran mesin untuk mengawal pelaburan pemasaran dan mengoptimumkan hasil perniagaan, Mediaocean menguasakan kempen daripada merancang, membeli dan menjual kepada analisis, invois dan pembayaran. Mediaocean menggaji 1,200 orang merentasi 20 pejabat global dan merupakan sebahagian daripada portfolio Vista Equity Partners. Lawati www.mediaocean.com untuk maklumat lanjut.

Perihal Flashtalking

Flashtalking ialah syarikat penyampai iklan utama bebas global dan teknologi analitis yang terkemuka. Syarikat menggunakan data untuk memperibadikan pengiklanan dalam masa nyata, menganalisis keberkesanannya secara bebas dan mendayakan pengoptimuman yang memacu penglibatan dan pulangan perbelanjaan yang lebih baik untuk jenama global sofistikated. Platform Flashtalking menerajui pasaran dengan produk dan perkhidmatan inovatif untuk memastikan kerelevanan dan cerapan yang boleh diambil tindakan merentasi saluran dan format, dikuasakan oleh penjejakan tanpa kuki yang unik, pengaturan data dan analitis lanjutan. Flashtalking menyokong klien pada persimpangan data, ukuran kreatif dan tidak berat sebelah yang diperibadikan bertembung kepakaran, perkhidmatan dan ekosistem rakan kerjasama yang mendapat untuk memacu pemasaran digital yang berjaya. Syarikat ini ialah sebahagian daripada portfolio TA Associates.

Orang Hubungan Media

Aaron Goldman

CMO, Mediaocean

Press@mediaocean.com

1 Gartner Peer Insights Customers’ Choice terdiri daripada pendapat subjektif ulasan, rating, dan data pengguna akhir individu yang digunakan pada kaedah yang didokumenkan; ini tidak mewakili pandangan, atau pun dianggap sebagai pengendorsan oleh Gartner atau sekutunya. Gartner tidak mengendors mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang digambarkan dalam penerbitan penyelidikannya, dan tidak menasihati pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor yang mempunyai penarafan tertinggi atau penentuan lain. Penerbitan penyelidikan Gartner terdiri daripada pendapat organisasi penyelidikan Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menafikan semua waranti, tersurat atau tersirat, berkaitan dengan penyelidikan ini, termasuk sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

2Sumber: eMarketer Worldwide Total Media Advertising Spending, 2021