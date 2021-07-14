Mediaocean收购Flashtalking, 添加补充解决方案为年化媒体支出增加2000亿美元

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纽约, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全渠道广告的任务关键平台 Mediaocean 和领先的独立广告管理平台 Flashtalking 今日宣布签订关于Mediaocean收购Flashtalking的最终协议。合并后的实体将把Flashtalking在主广告服务、创意个性化、身份管理和验证等方面的最佳解决方案融入世界领先品牌和机构都在使用的Mediaocean现代记录系统。



公告发布之际，广告业正处于关键转折点，营销人员正在寻求可信赖的独立解决方案，以应对大型科技公司的兴起。Mediaocean和Flashtalking客户将受益于全面的前瞻性解决方案，它们跨越传统媒体、开放网络、封闭生态系统和联网电视进行全球战略规划、全渠道媒体管理、封闭生态系统优化和财务对账。

“Mediaocean和Flashtalking两者合并，对我们客户、员工和整个行业来说都是极好的机会，”Mediaocean首席执行官Bill Wise表示。 “Flashtalking是数字和CTV广告的真实来源，Mediaocean是所有媒体的记录系统。 合并之后，我们将为全渠道广告提供全面的前瞻性解决方案。最重要的是，我们的平台不受媒体所有权的影响，因此我们可以全身心专注于为营销人员及其代理合作伙伴推动结果。”

“我们的使命是帮助营销人员促使消费者采取行动，这完全符合Mediaocean的愿景，即营销人员向消费者进行消费方式营销，”Flashtalking首席执行官Nardone表示。“多年来，我们构建了最值得信赖的独立平台，以增强广告相关性和提高活动业绩。我们的团队和互补的技术将共同帮助品牌在由融合媒体主导并且无cookie身份识别锚定的未来取得成功。”

“随着我们不断创新，掌握能够让我们满足消费者需求的技术变得至关重要，”General Motors首席技术官Deborah Wahl表示。“看到像Mediaocean和Flashtalking这样的公司携手满足全渠道广告的迫切需求，这让人深受鼓舞。这个行业的生态系统中需要有中立和独立的参与者来实现媒体融合。”

“Mediaocean和Flashtalking的合并标志着行业朝着开放和互操作性解决方案迈进的一个重要里程碑。”Bayer数字激活和投资总监Paul Gelb表示。“现代媒体中一个最大的机会就是跨越规划、购买、广告服务和创意优化的连接技术。收购Flashtalking之后，Mediaocean提高了其对全渠道广告潜在价值主张。”

Mediaocean对Flashtalking的收购建立在两家公司于2018年建立的合作关系之上，该合作关系旨在将广告服务数据并入媒体买家工作流。合并后的实体将代表一个广告技术平台，年媒体支出超过2000亿美元，每月广告印象超过1万亿美元。今年早些时候，Mediaocean 宣布了它的新产品范式 ，统一了跨媒体智能、管理和财务的解决方案。该公司的产品转型和对文化的重视已得到Gartner Peer Insights 客户指定选择 1以及Ad Age评选的 《最佳工作场所》 的认可。

全球广告业是一个价值7000亿美元的市场2，由于消费者习惯和隐私期望的变化，全球广告业正经历重大转型。这导致了CTV和封闭生态系统的兴起，其中包括Mediaocean于2020年7月通过 收购4C 以及本次收购Flashtalking进行的大笔投资，Mediaocean借此增强了其最好的解决方案。合并之后的公司将为广告商和机构提供多项创新价值主张：

统一规划和衡量包括跨渠道视频在内的传统和数字媒体

通过人工智能驱动的建议和自动化实现进行中的活动优化

数据驱动的跨开放网络和封闭生态系统的创意个性化

灵活的身份识别，可在无cookie世界实现全渠道覆盖，并符合CCPA和GDPR的隐私要求

针对媒体对销售转化率的影响而提供的高级品牌洞察和分析



此交易的交易条款未作披露。预计收购将于2021年第三季度结束。

J.P. Morgan Securities LLC担任Flashtalking的独家财务顾问，Travers Smith LLP和Goodwin Procter LLP担任其法律总顾问。

关于Mediaocean

Mediaocean是全渠道广告的关键任务平台。Mediaocean通过其软件管理每年超过2000亿美元的媒体支出，将品牌、机构、媒体、技术和数据连接在一起。Mediaocean利用人工智能和机器学习技术来控制营销投资和优化业务结果，从规划、购买、销售到分析、发票和付款，为活动的各个环节提供支持。Mediaocean在全球设有20家办事处，雇员人数达1,200人，是Vista Equity Partners投资组合的一部分。访问 www.mediaocean.com 了解更多信息。

关于Flashtalking

Flashtalking是全球领先的独立性主流广告服务器和分析技术公司。公司利用数据实时提供个性化广告，独立分析其有效性并进行优化，从而推动成熟的全球品牌获得更好的客户参与度和支出回报。Flashtalking的平台通过创新产品和服务引领市场，确保跨渠道和跨格式的创意相关性和可操作见解，由独特的无cookie跟踪、数据编译和高级分析提供支持。Flashtalking为难以做出抉择的客户提供支持，其数据、个性化创意和客观衡量与专业知识、服务和深度合作伙伴生态系统相互交叉，从而推动数字营销取得成功。公司属于TA Associates投资组合的一部分。

媒体联系人

Aaron Goldman

Mediaocean首席营销官

Press@mediaocean.com

1 根据文档化方法，Gartner Peer Insights客户的选择构成了各个终端用户评论、评级和所应用数据的主观意见；它们既不代表Gartner或其附属公司的观点，也不构成背书。 Gartner不为其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务背书，也不建议技术用户只选择最高评级或获得其他称号的供应商 Gartner研究出版物由Gartner的研究机构的意见组成，不应被解释为事实陈述。Gartner不提供与本研究相关的任何明示或暗示的保证，包括任何适销性或特定用途适用性的保证。

2来源：2021年eMarketer全球媒体广告总支出