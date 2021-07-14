Mediaocean 即將收購 Flashtalking，為每年 2,000 億美元的媒體支出增加補充解決方案

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紐約, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean 是全渠道廣告的關鍵任務平台，而 Flashtalking 是領先的獨立廣告管理平台，兩家公司今天宣佈已達成最終協議，Mediaocean 將收購 Flashtalking。合併後的實體將 Flashtalking 為主要廣告服務、創意個人化、身份管理和驗證提供的一流解決方案，與獲世界領先品牌和代理商使用的 Mediaocean 的現代記錄系統融合。



隨著營銷者尋求值得信賴的獨立解決方案來管理大型技術公司的興起，此消息發佈的時刻正值廣告行業的關鍵轉捩點。Mediaocean 和 Flashtalking 的客戶將受益於針對跨傳統媒體、開放網絡、封閉生態系統和聯網電視的全球策略規劃、全渠道媒體管理、封閉生態系統優化，以及財務對帳的全面與面向未來解決方案。

Mediaocean 行政總裁 Bill Wise 說：「將 Mediaocean 和 Flashtalking 結合在一起對我們的客戶、員工和整個行業來說都是一個難得的機會。Flashtalking 是數碼和聯網電視 (CTV) 廣告的真實來源，而 Mediaocean 是所有媒體的記錄系統。合併後，我們將為全渠道廣告提供全面與面向未來的解決方案。最重要的是，我們的平台不受媒體所有權的影響，因此我們可以專注於推動營銷者和其代理商合作夥伴取得成果。」

Flashtalking 行政總裁 John Nardone 說：「我們讓營銷者能夠促使消費者採取行動的使命非常符合 Mediaocean 的願景，即營銷者以消費者的消費方式進行營銷。多年來，我們建立了最受信賴、獨立的平台，用於推動廣告相關性和改善活動表現。我們的團隊和互補技術將合力幫助品牌在融合媒體主導並以 cookieless 身份識別為基礎的未來取得成功。」

General Motors 市場推廣總監 Deborah Wahl 說：「隨著我們持續創新，擁有讓我們能夠滿足消費者當下需要的技術至關重要。看到 Mediaocean 和 Flashtalking 等公司聯手提供全渠道廣告所需的服務，這非常令人鼓舞。該行業需要其生態系統中的一個中立和獨立的參與者來實現媒體融合。」

Bayer 數碼啟動與投資主管 Paul Gelb 說：「Mediaocean 和 Flashtalking 的結合標誌著行業走向開放和可互操作的解決方案的關鍵里程碑。現代媒體最重大的機會之一是將技術與規劃、購買、廣告服務和創意優化聯繫起來。透過 Flashtalking，Mediaocean 改進了其全渠道廣告的潛在價值主張。」

Mediaocean 對 Flashtalking 的收購建立在兩家公司於 2018 年推出的合作夥伴關係的基礎上，將廣告服務數據整合到媒體買家工作流程中。合併後的實體將代表一個廣告技術平台，其每年媒體支出超過 2,000 億美元，而每月廣告展示次數超過 1 萬億次。Mediaocean 於今年較早時 宣佈其新產品範例 ，它將跨媒體智能、管理和財務的解決方案統一起來。該公司的產品轉型和對文化的重視已獲得 Gartner Peer Insights 1 的「客戶之選」(Customer’s Choice) 與 Ad Age 的 「最佳工作場所」(Best Places to Work) 稱號。

全球廣告業是一個價值 7,000 億美元的市場2，由於消費者習慣及對私隱期望的改變而正發生重大轉變。這導致聯網電視和封閉生態系統的興起，Mediaocean 在 2020 年 7 月 透過收購 4C 進行了大筆投資，現在與 Flashtalking 合作，將改善其一流的解決方案。合併後的公司將為廣告商和代理商提出許多創新價值主張：

包括跨頻道影片在內的傳統和數碼媒體的統一規劃與測量

透過人工智能驅動的建議和自動化優化進行中的活動

跨開放網絡和封閉生態系統的數據驅動創意個人化

靈活的身份識別，讓全渠道覆蓋 cookieless 的世界，並符合《加州消費者私隱保護法》(CCPA) 和《一般資料保護規範》(GDPR) 的私隱合規要求

針對媒體對銷售轉化的影響的高級品牌見解和分析



交易條款並沒有透露。是次收購預計將於 2021 年第三季度完成。

J.P. Morgan Securities LLC 擔任 Flashtalking 的獨家財務顧問，而 Travers Smith LLP 和 Goodwin Procter LLP 擔任其法律顧問。

關於 Mediaocean

Mediaocean 是全渠道廣告的關鍵任務平台。Mediaocean 透過其軟件管理的每年媒體支出超過 2,000 億美元，將品牌、代理商、媒體、技術和數據聯繫起來。Mediaocean 使用人工智能和機器學習技術來控制營銷投資及優化業務成果，從規劃、購買和銷售到分析、發票和付款為活動提供支援。Mediaocean 在全球 20 個辦事處擁有 1,200 名員工，是 Vista Equity Partners 投資組合的一部分。請瀏覽 www.mediaocean.com 了解更多資訊。

關於 Flashtalking

Flashtalking 是全球領先的獨立主要廣告伺服器及分析技術公司。公司使用數據實時個人化廣告、獨立分析其有效性並進行優化，以提升成熟的全球品牌的參與度與支出回報率。Flashtalking 的平台透過創新產品和服務引領市場，在其獨特的 cookieless 追蹤、數據編排和先進分析支援下，確保跨渠道和格式的創新相關性和可採取行動的見解。在數據、個人化創意和公正的衡量與專業知識、服務和深入的合作夥伴生態系統融匯的交叉點上，Flashtalking 將為客戶提供支援，以推動成功的數碼營銷。公司是 TA Associates 投資組合的一部分。

傳媒聯絡人

Aaron Goldman

Mediaocean 市場推廣總監

電郵： Press@mediaocean.com



1 Gartner Peer Insights 的「客戶之選」(Customers’ Choice) 構成針對記錄方法套用的個人終端用戶評論、評分及數據的主觀意見適用於記錄的方法，這些意見既不代表 Gartner 或其附屬公司的觀點，也不構成其認可。Gartner 並不認可於其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務，亦不建議技術使用者只根據最高評分或其他最高項目選擇供應商。Gartner 研究出版物包括 Gartner 的研究機構的意見，並不應構成事實陳述。Gartner 對此研究不作任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或對特定目的適用性的任何保證。

2 來源：eMarketer Worldwide Total Media Advertising Spending, 2021（eMarketer 2021 年全球媒體廣告總支出）