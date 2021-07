English Dutch French

Gand, le 14 juillet 2021, 18:00 CEST - Communiqué de presse / Information réglementée



Asper bv, expert reconnu dans la recherche sur l’amiante, rejoint ABO-Group Environment





ABO NV, qui fait partie d'ABO-Group Environment, acquiert le 14 juillet 2021 100% des actions de la société flamande Asper bv, spécialisée dans la recherche sur l’amiante et le sol. Asper bv a son siège à Sint-Niklaas et a été fondée en 2007 par les experts en amiante Raoel Peeters et Patrick Anthonis. Depuis lors, la société a ouvert deux bureaux supplémentaires à Anvers et à Bruges et traite les questions d'amiante les plus complexes en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.

Asper bv est un expert reconnu dans la réalisation d’études d'amiante et du sol, d'analyses de laboratoire et d'inventaires de démolition. Au fil des ans, le bureau d’études a élargi son expertise en matière d'amiante et propose des solutions de A à Z dans divers dossiers complexes. Outre l'inventaire amiante, le bureau d'études effectue également des analyses et l’assistance aux assainissements d’amiante. L'expertise qu'elle a acquise dans ce domaine constitue un complément important aux activités d'ABO nv (études d'amiante) et de Translab nv (laboratoire d'amiante), qui font toutes deux partie d'ABO-Group Environment. Sur le plan financier, l'acquisition ajoutera environ 1 million d'euros au chiffre d'affaires annuel après intégration.

"Avec l'acquisition d'Asper bv, nous voulons élargir notre expertise en interne", précise Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group Environment. "Notre société est orientée vers l'avenir. Nous constatons qu'il y aura encore beaucoup de projets dans le domaine de l’amiante au cours des prochaines années. Le gouvernement a pris la décision d’éliminer l’amiante d'ici 2034-2040 et, en nous tenons à prendre notre responsablité sociale en tant qu’entreprise. Asper fait un excellent travail à cet égard et participe depuis des années aux études d’amiante dans les écoles et autres bâtiments publics", conclut le CEO. Après l'acquisition, Raoel Peeters et Patrick Anthonis restent pleinement engagés dans le département amiante d'ABO-Group.





Renforcement mutuel

"Nous constatons que nous partageons les mêmes valeurs chez Asper que chez ABO", déclarent Raoel Peeters et Patrick Anthonis, directeurs actuels d'Asper. "Nous voulons pouvoir nous concentrer davantage sur notre expertise et, en même temps, être déchargés des préoccupations administratives et organisationnelles. Nous sommes convaincus qu'avec ABO-Group, nous serons en mesure de réaliser une belle synergie, où nos employés et nous-mêmes pourrons partager notre expertise avec eux et vice versa. Nous attendons avec enthousiasme ce que l'avenir nous réserve !"

À propos d'ABO-Group

ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et la gestion des sols pollués. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group est présent en Belgique, aux Pays-Bas et en France. ABO-Group garantit une solution durable à ses clients. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site www.abo-group.eu.

Pour plus d'informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

Pièce jointe