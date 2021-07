English Dutch French

Gent, 14 juli 2021, 18:00 CEST – Persbericht / Gereglementeerde informatie



Asper bv, erkend expert in asbestonderzoek, sluit aan bij ABO-Group Environment





ABO NV, onderdeel van ABO-Group Environment, verwerft op 14 juli 2021 100% van de aandelen van het Vlaamse asbest- en bodemonderzoeksbureau Asper bv. Asper bv heeft haar hoofdzetel in Sint-Niklaas en werd in 2007 opgericht door asbest experts Raoel Peeters en Patrick Anthonis. Ondertussen beschikt het bureau over twee extra kantoren in Antwerpen en Brugge en behandelt het de meest complexe asbestvraagstukken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Asper bv is een erkende expert in het uitvoeren van asbest- en bodemonderzoeken, labo-analyses en sloopinventarisaties. Over de jaren heen heeft het studiebureau haar expertise in asbest verder uitgebouwd en biedt het oplossingen van A tot Z in verscheidene complexe dossiers. Het studiebureau volgt naast de " op. De expertise die zij hieromtrent heeft opgebouwd vormt een belangrijke toevoeging voor de activiteiten van ABO nv (asbestonderzoek) en Translab nv (asbestlaboratorium), beide onderdeel van ABO-Group Environment. Op financieel vlak zal de overname na integratie circa 1 miljoen euro omzet toevoegen op jaarbasis.

“Met de overname van Asper bv willen we aanvullende expertise in huis halen”, verduidelijkt Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment. “We willen als bedrijf toekomstgericht te werk gaan. We zien ook dat er heel wat extra ‘asbestwerk’ op ons afkomt. Vanuit de overheid is er een duidelijke keuze om asbest te laten verwijderen tegen 2034-2040 en als bedrijf willen we dan ook onze maatschappelijke rol opnemen. Asper doet het op dat vlak uitstekend en is reeds jarenlang betrokken bij asbestonderzoek in scholen en andere publieke gebouwen”, sluit de CEO af. Na de overname blijven Raoel Peeters en Patrick Anthonis ten volle geëngageerd binnen de asbestafdelingen van ABO-Group.

Wederzijdse versterking

“We zien dat we bij Asper dezelfde waarden delen als bij ABO”, vertellen Raoel Peeters en Patrick Anthonis, huidige bestuurders bij Asper. “We willen ons nog grondiger kunnen focussen op onze expertise en tegelijk ontzorgd worden op administratief en organisatorisch vlak. We zijn er dan ook van overtuigd dat we samen met ABO-Group een mooie synergie kunnen bereiken, waarbij onze medewerkers en wijzelf onze expertise verder kunnen delen met hen en omgekeerd. We kijken enthousiast uit naar wat de toekomst brengt!”

