Preliminarūs 2021 m. birželio mėn. rezultatai

Birželio mėnesį „Novaturo“ grupė iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos vykdė skrydžius į Turkijos Graikijos salų, Bulgarijos bei Juodkalnijos kurortus. Birželio mėnesį bendrovė aptarnavo 17 tūkst. klientų, t. y., 7 tūkst. daugiau nei gegužės mėnesį. Grupės pajamos birželio mėn. siekė 10,5 mln. eurų.

Iš viso per sausio-birželio mėnesius bendrovė aptarnavo 46 tūkst. klientų, 48 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir vis dar 66 proc. mažiau nei 2019 metais. Bendra šių metų sausio-birželio mėnesių apyvarta pasiekė 29 mln. eurų ir 24 proc. viršijo praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatus bei yra 65 proc. mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais.

„Kiekvieną mėnesį stebime turizmo rinkos atsigavimą ir tai atsispindi kas mėnesį generuojamuose rezultatuose. Po 2020 metų duobės rezultatus lyginti su ypač sėkmingais 2019 metais yra drąsu, tačiau atsigavimo tendencijos akivaizdžios, kiekvieną mėnesį nuosekliai mažiname skirtumą. Birželio mėnesį atostogų krypčių krepšelį papildėme Bulgarija bei Juodkalnija. Įsibėgėjant vasaros sezonui didiname suplanuotas skrydžių programas Lietuvoje ir Estijoje. Keliautojams atsiveriančių atostogų krypčių pasiūla pamažu tampa panaši į įprastinę prieš epideminio laikotarpio pasiūlą. Birželio mėnuo taip pat tapo atskaitos tašku kai per nuosavus elektroninės prekybos kanalus pradėjome generuoti daugiau pajamų nei 2019 metais“, – sako Audronė Keinytė, „Novaturo“ grupės vadovė.

Liepos mėnesį įsigaliojo ES skaitmeninis COVID pažymėjimas ir vieninga šalių skirstymo sistema. Pasak bendrovės, tai reikšmingai prisideda prie laisvesnio keliavimo, tuo labiau, kad persirgusiems bei pilna schema pasiskiepijusiems žmonėms nėra taikoma saviizoliacijos sąlyga bei papildomų testų reikalavimai. „Nuosekliai augantis pasiskiepijusių žmonių skaičius ir planuojamos ateities kelionės leidžia prognozuoti stiprią trečiojo ketvirčio pradžią“, - sako A. Keinytė.

Birželio mėnesį „Novaturo“ įmonių grupė sulaukė antrosios 5 mln. eurų vertės investicijų dalies už konvertuojamas obligacijas. Pirmąją investicijų dalį, gautą už paprastąsias obligacijas bendrovė skiria strateginiams prioritetams – santykių su partneriais vystymui, bendrovės pozicijų kryptyse stiprinimui bei elektroninės komercijos sistemos tobulinimui. Birželio mėnesį bendrovei taip pat „Nasdaq Baltic“ vertybinių popierių biržoje buvo pritaikytas mažiausias kainos kitimo žingsnis, siekiantis 0,001 euro cento. Pasak bendrovės atstovų, aktyvėjanti prekyba įmonių grupės akcijomis pastebima visais šiais metais.

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.