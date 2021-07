English Finnish

ENENTO GROUP PLC, SIJOITTAJAUUTINEN 15.7.2021 KLO 9.50

Enento Groupin uusi toimitusjohtaja Jeanette Jäger aloittaa 1.1.2022

Enento Group Oyj:n toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Jeanette Jäger. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2022.

Hänellä on vahva kokemus pohjoismaisesta pankki- ja rahoitusalasta johtotehtävissä, ICT:ssä, rahoituksessa sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on työskennellyt ruotsalaisessa Bankgirot-yhtiössä, ensin VP Digital Services -tehtävässä ja vuodesta 2017 lähtien Bankgirotin toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut eri johtajatason tehtävissä Tiedossa ja TDC Communicationissa.

Kuten kerroimme pörssitiedotteella 21.4.2021, Jukka Ruuska on ilmoittanut irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta. Jukka Ruuska jatkaa tehtävässään 31.10.2021 saakka. Tulemme tiedottamaan erikseen toimitusjohtajan tehtävien järjestelyistä 1.11. -31.12.2021 välisenä ajanjaksona.

”Toivotan Jeanetten tervetulleeksi yhtiöömme. Hän on digitaalisen pankki- ja finanssialan ammattilainen ja hänellä on kokemusta useista pohjoismaisista yrityksistä eri tehtävissä ja kehitysprojekteissa. Lisäksi Jeanette on johtanut samankaltaista IT-alustaprojektia kuin pohjoismainen palvelualustamme. Hänen laaja osaamisensa tukee merkittävällä tavalla työtämme Enenton kehitystyössä”, toteaa Patrick Lapveteläinen, Enento Groupin hallituksen puheenjohtaja.

"Enento Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisen yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista, jonka viime vuosien kasvu ja kansainvälistyminen on ollut vakuuttavaa. Olen erittäin innostunut päästessäni mukaan yhtiöön tässä mielenkiintoisessa vaiheessa. Odotan, että pääsen koko organisaation kanssa rakentamaan yhteistä pohjoismaista tulevaisuutta ja kehittämään yritystä yhdessä liiketoiminnan ja asiakkaidemme kanssa. Enenton tehtävä on luottamuksen ylläpitäminen ja kestävän talouden edistäminen yhteiskunnassa. On hienoa olla mukana tarjoamassa asiakkaillemme palveluita, joiden avulla he voivat tehdä entistä vastuullisempia päätöksiä”, sanoo Jeanette Jäger.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Patrick Lapveteläinen

hallituksen puheenjohtaja

puh. 010 516 0007

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa.