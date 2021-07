Quelle est l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 chez les personnes atteintes de cancer, de maladies auto-immunes et d’autres populations vulnérables sur le plan de la santé?

English French

MONTRÉAL, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) et de son Groupe de référence sur la surveillance des vaccins (GRSV), investit plus de huit millions de dollars pour quatre études menées par des chercheurs de l’Hôpital d’Ottawa et de l’Université d’Ottawa.



Les études visent à répondre à des questions importantes concernant les vaccins contre la COVID-19, notamment leur efficacité chez les personnes atteintes d’un cancer ou présentant des déficiences immunitaires héréditaires ou liées à des médicaments. L’une des études portera également sur le syndrome post-COVID.

Efficacité des vaccins chez les patients atteints de cancer

Plus de deux millions de Canadiens vivent actuellement avec un cancer et beaucoup d’entre eux ont un système immunitaire affaibli, soit à cause du cancer lui-même, soit à cause de traitements tels que la radiothérapie et la chimiothérapie. Cela rend les patients plus vulnérables aux virus comme le SRAS-CoV-2. Il est important pour ces patients d’être protégés par la vaccination, mais un système immunitaire faible peut entraîner une réponse plus faible aux vaccins. Cependant, très peu de recherches ont été menées sur les vaccins contre la COVID-19 chez les personnes atteintes de cancer.

Deux études permettront d’examiner l’efficacité du vaccin chez les patients atteints de cancer. Prospective Cohort Study to Examine Immunogenicity of SARS-CoV-2 Vaccination in Cancer Patients with Solid Malignancies (Étude de cohorte prospective visant à examiner l’immunogénicité de la vaccination contre le SRAS-CoV-2 chez les patients atteints de cancer et de tumeurs solides), dirigée par le Dr Glenwood Goss, déterminera si les personnes atteintes de plusieurs types de cancer (par exemple, poumon, sein, prostate, côlon et autres tumeurs solides) peuvent développer une réponse immunitaire appropriée aux vaccins contre la COVID-19.

La deuxième étude, intitulée A prospective multi-site observational study of SARS-CoV-2 vaccination immunogenicity in patients with hematologic malignancies (Étude prospective d’observation multi-sites de l’immunogénicité de la vaccination contre le SRAS-CoV-2 chez les patients atteints d’hémopathies malignes), dirigée par la Dre Arianne Buchan, vise à déterminer l’efficacité des vaccins contre la COVID-19, particulièrement chez les personnes atteintes d’un cancer du sang.

Efficacité du vaccin contre la COVID-19 chez les personnes souffrant de déficiences immunitaires héréditaires et liées à la médication

Les personnes présentant des immunodéficiences héréditaires ont un risque plus élevé de développer une forme grave de la COVID-19 et peuvent être moins susceptibles de répondre aux vaccins. Les personnes atteintes de sclérose en plaques, d’arthrite et d’autres maladies à médiation immunitaire peuvent également être à risque, car les médicaments utilisés pour traiter ces affections suppriment souvent le système immunitaire. Une étude intitulée COVID-19 Vaccine Immunogenicity and Safety in ImmunoDeficient patients (Immunogénicité et sécurité du vaccin COVID-19 chez les patients immunodéficients), dirigée par la Dre Juthaporn Cowan, fournira des données indispensables pour aider à protéger les personnes souffrant d’immunodéficiences contre la COVID-19 et découvrir quel composant du système immunitaire est essentiel dans la réponse au vaccin contre la COVID-19 afin que des vaccins adaptés puissent être mis au point à l’avenir.

Durée de l’immunité

Le nouveau financement du GTIC permettra à une étude existante, Halte à la propagation Ottawa, dirigé par le Pr Marc-André Langlois, de prendre de l’expansion. La nouvelle partie de la recherche, appelée Fine analysis of longitudinal immune responses to SARS-CoV-2 in vaccination: Harnessing the power of ‘Stop The Spread Ottawa’ to understand immune protection in COVID-19 (Analyse fine des réponses immunitaires longitudinales au SRAS-CoV-2 dans la vaccination : exploiter le potentiel d’« Halte à la propagation Ottawa » pour comprendre la protection immunitaire à la COVID-19), dirigée par la Dre Angela Crawley, évaluera comment les cellules immunitaires, appelées lymphocytes T, répondent à la COVID-19 ainsi qu’aux anticorps, et suivra les participants jusqu’en 2022.

« Ces quatre études sont très importantes, car nous ne disposons pas encore de suffisamment de preuves scientifiques sur la réponse immunitaire des personnes présentant des vulnérabilités en matière de santé, comme le cancer ou un système immunitaire affaibli », déclare la Dre Caroline Quach Thanh, coprésidente du GRSV. « Un autre domaine d’étude sur lequel nous nous penchons de plus en plus est celui des répercussions de la COVID-19 sur les personnes qui ont des symptômes de longue durée. Les recherches de la Dre Crawley et du Dr Langlois contribueront à faire rayonner la science qui les entoure. »

Pour plus d’informations sur les quatre études, visitez le site web de l’Hôpital d’Ottawa.

À propos du Groupe de référence sur la surveillance des vaccins

Le Groupe de référence sur la surveillance des vaccins (GRSV) finance la surveillance de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins COVID-19 au Canada. Il s’agit d’un consortium d’organisations canadiennes– l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI), le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) – qui travaillent en collaboration pour mettre en commun leur expertise en matière de surveillance des vaccins. Le GRSV relève de l’ASPC et est financé par le secrétariat du GTIC. Il est coprésidé par le dirigeant du RCRI et l’ancienne présidente du CCNI. Parmi ses responsabilités, le GRSV, par l’intermédiaire du Comité exécutif du GTIC, fait des recommandations à l’ASPC sur le financement d’équipes de recherche qui peuvent se pencher sur des aspects importants de la réponse immunitaire, de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 ayant une pertinence en matière de santé publique et en portant attention à tous les groupes prioritaires.

Au sujet du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19

Le gouvernement du Canada a créé le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 à la fin avril 2020. Le Groupe de travail est supervisé par un groupe de direction composé de bénévoles qui comprend des scientifiques canadiens de premier plan et des experts provenant d’universités et d’établissements de soins de santé de partout au Canada, qui tentent de comprendre la nature de l’immunité associée au nouveau coronavirus responsable de la COVID-19. À cette fin, le GTIC finance de nombreuses études visant à déterminer l’étendue de l’infection par le CoV-2 du SRAS au Canada (dans la population générale ainsi que dans des communautés spécifiques et des populations prioritaires), à comprendre la nature de l’immunité après l’infection, à mettre au point des méthodes améliorées de test des anticorps et à aider à surveiller l’efficacité et l’innocuité des vaccins au fur et à mesure de leur déploiement dans tout le Canada. Le groupe de travail et son secrétariat travaillent en étroite collaboration avec toute une série de partenaires, notamment les gouvernements, les organismes de santé publique, les institutions, les organisations sanitaires, les équipes de recherche, les autres groupes de travail, et mobilise les collectivités et les parties prenantes. Plus récemment, le groupe a été invité à jouer un rôle majeur dans le soutien à la surveillance des vaccins, notamment en ce qui a trait à leur efficacité et à leur innocuité. Notre objectif principal est de générer des données et des idées qui serviront de base aux interventions visant à ralentir et, à terme, à arrêter la propagation du SRAS-CoV-2 au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS

Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa :

Jenn Ganton

jganton@ohri.ca

(613) 614-5253

Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 :

media@covid19immunitytaskforce.ca

Rebecca Burns

Cell. : +1.438.871.8763

Caroline Phaneuf

Cell. : +1 514 444-4532