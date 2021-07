NGS Group AB: Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 131 MSEK (107), en ökning med 22,6%.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 5,5 MSEK (2,3), rörelsemarginal 4,2% (2,2). Regeringens stödpaket påverkade förra årets andra kvartals resultat positivt med 3,1 MSEK.

• Resultatet för andra kvartalet uppgick till 4,1 MSEK (1,5).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för andra kvartalet uppgick till 0,46 SEK (0,17).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -17,9 MSEK (9,3). Kundfordringar om 23,7 MSEK avseende juni betalades först i början på juli.





Januari-juni i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-juni uppgick till 239 MSEK (222), en ökning med 7,7%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 6,8 MSEK (5,0), rörelsemarginal 2,8% (2,2). Regeringens stödpaket påverkade förra årets resultat positivt med 3,7 MSEK under perioden januari-juni 2020.

• Resultatet för perioden januari-juni uppgick till 4,7 MSEK (3,2).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-juni uppgick till 0,53 SEK (0,35).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-juni till -15,0 MSEK (15,2). Kundfordringar om 23,7 MSEK avseende juni betalades först i början på juli.





VD-kommentar

Under årets andra kvartal har NGS haft en stark tillväxt vilket resulterat i en omsättningsökning om 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen, i kombination med vår tjänstemix, gör att vår rörelsemarginal stärkts jämfört med motsvarande kvartal föregående år och landar på 4,2 procent jämfört med 2,2 procent. Kvartalet har utmärkts av efterfrågeökningar i majoriteten av våra verksamheter.

Verksamheterna inom specialist- och chefsrekryteringen har utvecklats positivt. Prispressen som utmärkte första kvartalet kvarstår i delar av marknaden, men läget börjar normaliseras till nivåer där sunda affärer är möjliga igen. Vi ser en ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal och också en rörlighet bland arbetskraften. Det är fortfarande störst efterfrågan inom rekrytering men marknaden för interimstjänster börjar också öppna upp. Vårt nya team inom specialist- och chefsrekrytering inom privat sektor har ett mycket gott marknadsläge och vi har under kvartalet tillsatt en gemensam ledning för Human Capital och Qsearch, för att tydliggöra vårt strategiska fokus och möjliggöra synergier. Vi verkar nu som ett team kring våra nischade tjänster. Chefsrekrytering och second opinion inom offentlig sektor har under pandemin lockat nya aktörer, men tack vare den höga kvalitet och gedigna kunskap Source besitter fortsätter vi vinna avtal och kan växa vår affär.

Trenden med en ökad efterfrågan inom sjuksköterske- och socionombemanningen fortsatte under andra kvartalet och båda verksamheterna har haft en mycket stark omsättningstillväxt. Inom vården har tillväxten till stor del varit Covidrelaterad. Konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd och i tillägg till detta höga sjuklönekostnader i Covids spår är utmanande ur ett lönsamhetsperspektiv. Med dessa förutsättningar är vi mycket nöjda med att vi lyckas öka rörelsemarginalen under kvartalet. Vår norska verksamhet är fortsatt påverkad av restriktioner och karantänregler, vilket innebär att majoriteten av vår personal inom sköterskebemanningen varit förhindrad att ta uppdrag i Norge. Detta faktum förändras nu succesivt i takt med att vaccinationerna fortskrider och vi ser ökade volymer i kommande kvartal. De mycket höga tillväxttal sköterskebemanningen lyckats uppnå under kvartalet ser vi inte framför oss när behovet av Covidrealterad vård nu minskar, men vi förutspår en fortsatt god marknad att verka i och så även för socionombemanningen.

Läkarbemanningen har ett fortsatt utsatt marknadsläge. Mycket av den planerade vården är fortsatt skjuten framåt i tiden och läkarbemanningen tappar i volym jämfört med samma period föregående år.

Skolbemanningen visar markant tillväxt under kvartalet. Denna påverkas av att skolorna var stängda eller hade inhyrningsstopp under förra våren och därmed är jämförelsetalen låga. Vi har en positiv utveckling inom vår skolbemanning, men har fortfarande en resa tillbaka till tidigare nivåer.

Efter ett starkt andra kvartal ser vi fortsatt positivt på framtiden. Jag vill rikta mitt varma tack till all personal som arbetat med en aldrig sinade kämpaglöd för att lösa våra kunders behov i våra olika verksamheter under ett mycket intensivt kvartal.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör





