Truffle 100 : Prima Solutions dans le top 50 des éditeurs des logiciels français 2020

English French

Prima Solutions , première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance en Europe, Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, a été classé à la 47e place dans la 16e édition du palmarès Truffle 100 des éditeurs de logiciels français. Les résultats de cette nouvelle édition du Truffle 100 montrent la forte capacité du secteur à résister aux chocs économiques grâce aux investissements dans la recherche et le développement.

Le Truffle 100, créé par la société de Private Equity Truffle Capital et le cabinet d’études Teknowlogy , a pour le but de mieux comprendre l'industrie de l'édition de logiciel en France, en analysant sa vitalité, sa création de valeur et d'emplois et sa capacité d'innovation.

Ce classement montre que le secteur de l’édition de logiciels est un secteur créateur d’emplois qualifiés en France et un puissant moteur de productivité et de compétitivité, en accélérant la digitalisation de l’ensemble de l’économie. Le Cloud est quant à lui considéré par 92% des entreprises comme la tendance qui va tirer le secteur dans les années à venir.

« Ce classement démontre encore une fois la pertinence de notre stratégie de développement d’une suite logicielle assurantielle totalement cloud, sachant que le cloud est aujourd’hui un axe important d’investissement pour les entreprises du secteur de l’assurance. Notre objectif est de les aider à accélérer la digitalisation de leurs offres, de leur circuit de distribution et de leur gestion, tout en améliorant continuellement leur efficacité et leur permettre de faire face à des périodes mouvementées comme celle que nous vivons depuis début 2020 », commente Julien Victor , directeur général de Prima Solutions. « Malgré le contexte pandémique mondial, 2020 a été une année pivot pour Prima Solutions puisqu’une part très importante de notre parc client a basculé sur nos plateformes cloud, que nous avons lancé deux nouvelles offres, Prima Pilot pour la gestion opérationnelle et Prima Selfcare pour la digitalisation des transactions confiées aux assurés, sachant que nous avons maintenu notre taux d’investissement en R&D à 25% de notre chiffre d'affaires ».

A propos du groupe Prima Solutions - www.prima-solutions.com

AssurTech mondiale et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, Prima Solutions édite des logiciels cloud pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective ou individuelle), non-vie, réassurance, conformité règlementaire, analyses (simulations prédictives et calculs actuariels).

Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial de partenaires ; il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle cloud hautement configurable et modulable.