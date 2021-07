Pura Vida Lodge & Sup la destination estivale à découvrir en Estrie cette été!

SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON, Québec, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une expérience unique vous attends,: notre activité de remonté en bateau et de descente de la rivière St-Francois en planche à pagaie. Nous vous offrons un service clé en main,: location de planches avec l'équipement, comprenant pagaie, sac hermétique, trousse de sécurité nautique et gilet de flottaison. Nous quittons le quai, qui borde le terrain de camping, pour une montée de 30 minutes en bateau. Ensuite, vous vous laissez aller avec vos embarquations.

De petites iles vous attendent, sans oublier les plages naturelles aux abords de la rivière. Dépendant de vote rythme, la descente durera approximativement deux heures. Nous vous recommandons de prendre le temps de luncher sur l'eau ou en bordure de rivière et de profiter pleinement de la nature. C'est une activité familiale pour tous les niveaux d'aptitudes. De retour au camping, les plus aguerris pourront poursuivre leur route pour un autre 6 km de plaisir. Vos animaux de compagnies sont aussi les bienvenus à bord avec leur gilet de flottaison!

Le "teambuilding" idéal pour votre entreprise!

Pura Vida Lodge & Sup est également un terrain de camping, comprenant des terrains avec ou sans service et un prêt à camper. Anciennement le Camping du Lion, nous désirons lui redonner un nouveau souffle et faire connaitre ce petit trésor caché. Nous sommes une entreprise familiale où chacun des membres de la famille sous trois générations se partage les tâches. Notre vision, revamper le camping et amener un coté communautaire au projet: poules en liberté, jardinières surélevés, arbres fruitiers, produits locaux feront éventuellement partis de notre décor.

Venez faire un tour! L'équipe de Pura Vida Lodge & Sup a bien hâte de vous rencontrer.

290 chemin de la rivière, St-François-Xavier-de-Brompton, 819-388-2574, puravidalas.com

