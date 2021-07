Probe Metals annonce le dépôt du rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Val-d’Or Est, Québec; le nombre d’onces de ressources augmente

English French

TORONTO, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt d’un rapport technique sur son projet Val-d’Or Est (le « rapport ») intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Val-d’Or East Project, Abitibi Greenstone Belt, Quebec, Canada ». Le rapport daté du 14 juillet et préparé conformément au dispositions du Règlement 43-101 (le « Règlement 43-101 ») est disponible pour consultation sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site web de la Société (www.probemetals.com).



L’estimation des ressources qui fait l’objet du rapport conforme au Règlement 43-101 sert de fondement pour l’évaluation économique préliminaire (« EEP ») à venir sur le projet. À la suite d’une analyse détaillée des ressources souterraines modélisées, les consultants impliqués dans la préparation de l’EEP et de l’estimation des ressources, Ausenco Engineering Canada Inc. (« Ausenco ») (EEP) et GoldMinds Geoservices (estimation des ressources), ont identifié d’autres ressources aurifères qui pourraient potentiellement être extraites dans le cadre d’un scénario d’exploitation minière. Par conséquent, les ressources estimées dans les ressources souterraines modélisées ont augmenté de 131 700 onces et les ressources totales (exploitables par fosse et souterraines) s’élèvent maintenant à 1 800 900 onces d’or de ressources mesurées et indiquées (« M&I ») et 2 309 600 onces d’or dans la catégorie des ressources présumées.

Yves Dessureault, chef de l’exploitation de Probe, a déclaré : « Nous sommes très heureux des progrès réalisés, tant au niveau de la mise à jour de l’estimation des ressources que de l’EEP à venir. Notre approche holistique au niveau de la conception du projet et la communication ouverte entre nos consultants ont mené à une augmentation des ressources aurifères et des onces potentiellement exploitables, pour une amélioration du projet dans son ensemble. Les travaux sur l’EEP avancent très bien et nous avons hâte d’annoncer la publication au T3. »

Le rapport a été préparé par Merouane Rachidi, Ph. D., géo., et Claude Duplessis, P. Eng., de GoldMinds Geoservices, et Alain-Jean Beauregard, géo., et Daniel Gaudreault, P. Eng., de Geologica Groupe-Conseil Inc., tous des personnes qualifiées tel que ce terme est défini dans le Règlement 43-101. Le rapport étaye les renseignements scientifiques et techniques portant sur la mise à jour des ressources minérales contenus dans le communiqué de la Société daté du 1er juin 2021. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif de Probe, lequel est une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Projet Val-d’Or Est – Sommaire des ressources minérales

Le projet Val-d’Or Est englobe les propriétés du couloir aurifère Pascalis, du couloir aurifère Monique et du couloir aurifère Courvan, toutes détenues à 100 % par Probe.

Tableau 1 : Propriétés du projet Val-d’Or Est (participation de 100 %)

Tous les gîtes /

Catégorie

Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au1) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au1) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au1) Or

(oz) Measured 5,111,000 2.12 347,600 660,000 2.43 51,500 5,771,000 2.15 399,100 Indicated 21,404,000 1.56 1,072,700 2,602,000 3.08 257,900 24,006,000 1.72 1,330,600 Measured

& Indicated 26,515,000 1.67 1,420,300 3,262,000 2.95 309,400 29,777,000 1.81 1,729,700 Inferred 20,702,000 1.58 1,053,800 8,230,000 3.43 906,500 28,932,000 2.11 1,960,400

1 Au = symbole de l’or

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation des terrains pour son projet Val-d’Or Est, Probe a acquis une participation de 60 % dans la propriété Cadillac Break Est en coentreprise avec O3 Mining Inc., laquelle englobe le gîte Sleepy. La Société détient aussi une participation de 100 % dans les propriétés Lapaska et Senore du projet Val-d’Or Est.

Tableau 2 : Autres propriétés du projet Val-d’Or Est

Gîte /

Catégorie

Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Lapaska1

Total Présumées 512,000 1.47 24,200 460,000 3.19 47,200 972,000 2.28 71,300 Senore1

Total Présumées 549,000 1.78 31,400 38,000 2.68 3,300 587,000 1.84 34,700 Sleepy2

Total Présumées 1,113,000 4.70 167,900 1,113,000 4.70 167,900

1 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Val-d’Or Est – Octobre 2019, participation de 100 %

2 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Sleepy – Décembre 2014, Intérêt de 60 %

La Société a démontré, grâce à une série d’essais de performance, que la technologie de tri de minerai donne d’excellents résultats avec le type de minéralisation que l’on trouve sur le projet Val-d’Or Est. En appliquant le tri de minerai au stérile minéralisé avec des taux de récupération de l’or très conservateurs, une quantité supplémentaire de matériel minéralisé pourrait être extraite du stérile minéralisé et ainsi s’ajouter aux ressources minérales du projet.

Tableau 3 : Projet Val-d’Or Est – Ressources additionnelles à l’intérieur des fosses conceptuelles découlant du recours au tri de minerai

Catégorie de ressources Tonnes

Teneur

(g/t Au) Onces

(oz) Mesurées 996,000 0.32 10,300 Indiquées 5,799,000 0.33 60,900 Mesurées & Indiquées 6,795,000 0.33 71,200 Présumées 7,438,000 0.31 75,300

Notes:

1. Ces ressources minérales à l’intérieur des fosses conceptuelles représentent le matériel à basse teneur, entre un seuil de coupure de 0,25 g/t et le seuil de coupure de 0,40 ou 0,42 g/t Au des ressources minérales exploitables par fosse présentées au tableau 1. Ce seuil de coupure plus bas est basé sur les paramètres suivants : coût du tri de minerai de 2,00 $/t, récupération de l’or du procédé de tri de minerai de 75 % et récupération globale de l’or incluant la gravité et la lixiviation de 68 %, récupération de masse de 40 % dans le cadre du procédé de tri de minerai.

Le tableau suivant présente les ressources aurifères détaillées pour chacun des couloirs et des gîtes qui composent le projet Val-d’Or Est :

Tableau 4 : Projet Val-d’Or Est – Ressources détaillées

Gîte /

Catégorie

Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Couloir aurifère Pascalis Mesurées 4,491,000 2.20 317,300 640,000 2.40 49,400 5,131,000 2.22 366,700 Indiquées 6,307,000 1.76 356,500 766,000 2.64 65,000 7,073,000 1.85 421,500 Mes. & Ind. 10,798,000 1.94 673,800 1,406,000 2.53 114,400 12,204,000 2.01 788,200 Présumées 6,007,000 1.63 315,500 2,694,000 2.77 239,900 8,701,000 1.99 555,500 Couloir aurifère Monique Mesurées -- -- -- -- -- -- -- -- -- Indiquées 12,388,000 1.38 548,000 1,231,000 3.15 124,800 13,619,000 1.54 672,800 Mes. & Ind. 12,388,000 1.38 548,000 1,231,000 3.15 124,800 13,619,000 1.54 672,800 Présumées 9,082,000 1.41 411,000 2,651,000 3.06 260,400 11,733,000 1.78 671,400 Couloir aurifère Courvan Mesurées 620,000 1.52 30,300 20,000 3.22 2,100 640,000 1.57 32,400 Indiquées 2,710,000 1.93 168,200 604,000 3.50 68,000 3,314,000 2.22 236,200 Mes. & Ind. 3,330,000 1.85 198,500 624,000 3.49 70,100 3,954,000 2.11 268,600 Présumées 5,613,000 1.81 327,300 2,885,000 4.38 406,200 8,498,000 2.68 733,500 Gîte Lapaska Présumées 512,000 1.47 24,200 460,000 3.19 47,200 972,000 2.28 71,300 Gîte Senore Présumées 549,000 1.78 31,400 38,000 2.68 3,300 587,000 1.84 34,700 Gîte Sleepy Présumées -- -- -- 1,113,000 4.70 167,900 1,113,000 4.70 167,900

Notes:

1. La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales pourrait être affectée de façon importante par des enjeux environnementaux, d’obtention des permis, juridiques, liés aux titres, liés aux marchés ou d’autres enjeux pertinents. La quantité et la teneur des ressources présumées dans l’estimation sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de travaux réalisés pour définir ces ressources présumées comme des ressources indiquées ou mesurées.

2. La base de données utilisée dans le cadre de cette estimation de ressources minérales inclut des résultats de forage provenant de forages historiques jusqu’au récent programme de forage 2020.

3. La mise à jour des ressources minérales exploitables par fosse est présentée selon un seuil de coupure de 0,42 g/t Au pour le gîte Monique et de 0,40 g/t pour les autres gîtes. Ces seuils de coupure ont été calculés selon un prix de l’or à 1 600 $ US par once troy et un taux de change de 1,333 $ US / $ CA et sont basés sur les paramètres suivants : coût d’extraction minière de 3,00 $ ou 3,50 $/t, coûts de traitement et G&A de 21,50 $/t, coût de transport à une usine de traitement centrale en fonction de la distance sur les routes existantes @ 0,15 $/t.km, récupération de l’or de 95 %, angles de pente de 48° à 59° tel qu’indiqué dans le communiqué du 23 février 2021.

4. Les ressources minérales souterraines sont basées sur l’utilisation de deux principales méthodes d’abattage : retrait par longs trous, à 82 $/t selon la largeur des chantiers, et coupe et remblai mécanisé à 110 $/t, avec les mêmes coûts unitaires que ceux utilisés pour les ressources exploitables par fosse, résultant en des seuils de coupure de 1,65 et 2,05 g/t Au. Ces seuils de coupure ont ensuite été utilisés pour délimiter des formes continues de matériel minéralisé souterrain au-dessus des seuils de coupure calculés. Les blocs au sein de ces formes minéralisées souterraines qui sont sous les seuils de coupure ont été inclus sous forme de matériel de dilution et la teneur présentée correspond à la moyenne de toutes les formes minéralisées souterraines qui ont été délimitées.

5. L’interprétation géologique des gîtes est basée sur les lithologies et sur l’observation que les domaines minéralisés se trouvent soit à l’intérieur ou à proximité de dykes subverticaux, de zones de déformation ou sous la forme de réseaux de veines de quartz-tourmaline à faible pendage.

6. Les ressources minérales présentées ci-dessus ont été estimées avec des blocs des dimensions suivantes : 5 m × 5 m × 5 m pour les ressources exploitables par fosse du gîte Monique, et 2,5 m × 2,5 m × 2,5 m pour toutes les autres ressources.

7. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueurs égales calculés à partir des intervalles minéralisés. Avant le regroupement en composites, une teneur de coupure supérieure (variant de 28 à 100 g/t Au selon le gîte) a été appliquée. Selon le gîte, les composites étaient soit de 1,0 mètre ou de 1,5 mètre.

8. L’estimation des ressources minérales a été effectuée en utilisant la méthode de l’inverse de la distance au carré, en trois passes. À chaque passe, les ellipsoïdes de recherche utilisés suivaient les axes déterminés par l’interprétation géologique.

9. Les ressources minérales ont été classées conformément aux lignes directrices et aux normes de définitions de l’ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales préparées par le comité permanent de l’ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le conseil de l’ICM en 2019, et les procédures de classification des ressources minérales ont été suivies en conformité avec le Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

10. Afin d’estimer avec exactitude les ressources, les vides souterrains (puits, rampes et galeries) et les fosses existantes ont été soustraits des corps minéralisés modélisés avant l’optimisation des fosses.

11. Les estimations de tonnage tiennent compte de valeurs de densité mesurées par Gold Trend : 2,82 tonnes par mètre cube pour le couloir aurifère Courvan, 2,83 pour le couloir aurifère Pascalis et 2,88 pour le couloir aurifère Monique. Les résultats sont présentés non dilués et en place pour les ressources exploitables par fosse et dilués pour les ressources souterraines.

12. Cette estimation de ressources minérales est datée du 1 juin 2021 et la date de fermeture pour la base de données de forage utilisée pour produire cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales est le 8 mai 2021. Les tonnages et les onces dans les tableaux ont été arrondis au millier près et à la centaine près respectivement. Ainsi, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes.

13. De plus amples détails sont présentés dans le rapport technique.

À propos du projet Val-d’Or Est

Depuis 2016, Probe Metals s’affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or, dans la province de Québec. Le projet Val-d’Or Est regroupe des terrains de l’échelle d’un district, couvrant une superficie de 436 kilomètres carrés; il représente l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. La propriété englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Monique et Bussières) et est traversée par quatre couloirs miniers d’envergure régionale, incluant la prolifique Faille de Cadillac sur 14 kilomètres d’étendue latérale. Val-d’Or Est est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l’on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif situé au Québec, le projet aurifère Val-d'Or Est de plusieurs millions d'onces. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp pour $526M en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 11.6 % dans la Société.

