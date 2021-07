D-BOX devient commanditaire principal de SDL eSports, une écurie de pointe en Sim Racing la technologie haptique pour améliorer les performances de l’équipe

English French

MONTRÉAL, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX: DBO), un chef de file mondial en matière d'expériences immersives et réalistes annonce qu’il devient commanditaire majeur de l’équipe SDL eSports, la première écurie européenne professionnelle de Sim Racing et une des plus reconnue sur la scène internationale du sport électronique (eSports), avec 14 titres de championnats du monde. En commanditant l’équipe de sports électroniques SDL eSports pour la saison de courses 2021 à venir, D-BOX aura son logo sur les maillots et les voitures, et sera mentionnée sur les actifs numériques à venir, ce qui aidera à promouvoir la marque D-BOX dans le monde du Sim Racing et du eSports.



Cette entente combine le leadership technologique haptique de D-BOX en Sim Racing et le savoir-faire et le succès sur plus de 15 années d’existence, de SDL eSports, une écurie reconnue autant en Race Room, GT Sport, Project CARS 1 & 2 et DiRT Rallye. Les 6 membres de l’écurie, menés par Kévin Leaune, seront tous équipés de nos actionneurs haptiques, leur fournissant une expérience immersive et des plus réaliste, se rapprochant réellement de celle de la vraie course automobile. SDL eSports sera du championnat GT World Challenge eSports et possiblement d’autres séries de courses très populaires, qui apporteront une grande visibilité à D-BOX. De plus, l’équipe SDL eSports s’est engagée à contribuer à la production de séries de contenu vidéo et faire la promotion de D-BOX sur ses plateformes de course.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec D-BOX qui va nous permettre, grâce à leur technologie haptique sous licence de la FIA, de gagner non seulement en performance, mais également en précision sur nos ressentis lors de nos compétitions. C'est un vrai travail d'équipe que nous allons effectuer entre nos pilotes et l'équipe de chez D-BOX afin de proposer notre aide et notre expertise, au sein de la communauté Sim Racing. C'est une fierté pour tout passionné de Sim Racing, de faire partie de la famille D-BOX, », mentionne Kévin Leaune, CEO & Team Manager de SDL eSports.

« SDL est une écurie emblématique de eSports qui partage nos valeurs d'excellence et de performance. D-BOX est heureux d’accéder à ce secteur en sachant que nous avons une équipe reconnue de Sim Racers passionnés qui performent course après course. L'expérience de jeu supérieure et l'amélioration des performances qu’apporte D-BOX en Sim Racing et eSports, contribue à l'émergence du jeu comme l'un des principaux moyens de divertissement à domicile, » mentionne Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX.

Selon le rapport « Global eSports Market Report » récemment mis à jour, l’entreprise d’analyse du marché des jeux vidéo, NewZoo, prévoit que les revenus globaux du eSport surpasseront le seuil d’un milliard de dollars pour la première fois en 2021.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

