KFC España lance une solution de paiement mobile avec Nuvei et Judopay

MONTRÉAL et LONDRES, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, et Judopay, un fournisseur de solutions technologiques de pointe pour appareils mobiles, ont annoncé que les clients des restaurants PFK en Espagne pourront désormais effectuer des paiements mobiles.



Alors que l’économie mondiale poursuit son passage au numérique, PFK modifie sa stratégie pour miser davantage sur l’optimisation de l’expérience numérique de ses clients. Le partenariat avec Nuvei et Judopay permettra à KFC España de simplifier les paiements mobiles de ses clients dans ses quelque 150 succursales en Espagne.

« Chez PFK, le client est au cœur de toutes les décisions, et les modes de paiement offerts représentent un élément crucial de l’expérience client », a affirmé Pablo Calavia, directeur commercial de Yum! Brands, Inc., qui représente KFC España. « C’est pourquoi nous avons établi un partenariat avec Judopay et Nuvei. La technologie innovante de ces deux importants fournisseurs de technologies de paiement nous aidera à améliorer l’expérience client omnicanal et à soutenir notre objectif de devenir le principal restaurant rapide en matière d’expérience numérique partout en Europe occidentale. »

« Ce partenariat vise à moderniser l’expérience de paiement numérique de l’une des marques les plus reconnues au monde, alors que l’économie numérique ne cesse de croître en 2021 », a indiqué Jeremy Nicholds, chef de la direction de Judopay. « En utilisant les solutions de paiement mobile de Judopay, les clients de KFC España bénéficieront de modes de paiement simples et sans contact. Les services d’acquisition de Nuvei nous permettront d’optimiser la vitesse de traitement et l’approbation des transactions à grande échelle, ce qui améliorera davantage l’expérience des utilisateurs de PFK. »

Nuvei fournira des services d’acquisition à KFC España grâce à son vaste réseau d’acquéreurs dans toute l’Europe et à sa capacité à intégrer facilement des franchisés. Pour s’adapter au modèle de franchise de KFC España, Nuvei a créé une documentation, une tarification et une gestion des sous-comptes sur mesure.

Grâce à ce partenariat, KFC España bénéficiera de taux d’approbation des transactions et de coûts de traitement locaux optimisés, tandis que ses clients profiteront d’une expérience de paiement simplifiée sur tous les réseaux de paiement.

« Nous sommes ravis que notre relation étroite avec Judopay ait facilité le passage de KFC España au numérique », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous sommes fiers de faire profiter cette grande marque des avantages de notre technologie de paiement et de notre réseau de partenaires acquéreurs locaux. Pour Nuvei, cela démontre que l’accent mis sur la flexibilité et les services localisés porte ses fruits à n’importe quelle échelle. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

À propos de Judopay

Judopay est le chef de file en matière de services de paiement pour appareils mobiles. En réponse aux frustrations engendrées par des transactions compliquées, nous avons conçu une solution flexible destinée à stimuler les ventes et à améliorer l’expérience client. Grâce à une collaboration étroite avec des partenaires comme Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay et Discover, Judopay s’efforce continuellement d’améliorer l’expérience globale de paiement, tant pour le marchand que pour ses clients. Les solutions proposées sont offertes dans de nombreux secteurs et profitent à des utilisateurs comme PFK, Young’s Pubs, Revolution Bars Group, Itsu et Boparan Restaurant Group, entre autres.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.judopay.com.

À propos de PFK

KFC Corporation, dont le siège social est situé à Louisville, dans le Kentucky, est la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. PFK propose les spécialités suivantes : poulet Original Recipe®, poulet Extra Crispy™, poulet Kentucky Grilled Chicken®, bâtonnets tendres Extra Crispy™, Hot Wings®, KFC Famous Bowls®, tourtes, sandwichs au poulet fraîchement préparés à la main, biscuits et accompagnements maison. PFK compte plus de 24 000 restaurants dans plus de 145 pays et territoires à travers le monde. KFC Corporation est une filiale de Yum! Brands, Inc., à Louisville, dans le Kentucky (NYSE : YUM).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://www.kfc.ca/. Suivez PFK sur Facebook (www.facebook.com/kfc), Twitter (www.twitter.com/kfc) et Instagram (www.instagram.com/KFC).

