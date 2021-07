TELUS lance un nouveau service de cybersécurité infonuagique pour les entreprises canadiennes

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui le lancement de son service Sécurité infonuagique gérée qui offre des services de sécurité au bureau, à la maison et en déplacement. Ce service novateur offre une stratégie de cybersécurité intégrée, des contrôles unifiés et une visibilité complète de toute l’infrastructure du client.

Le périmètre de sécurité s’est agrandi et il est plus difficile d’assurer la sécurité des données en faisant appel aux méthodes traditionnelles. En raison du passage accéléré aux solutions infonuagiques et à l’environnement de travail hybride, les solutions de cybersécurité doivent s’adapter aux besoins changeants des organisations. Conçu en collaboration avec Palo Alto Networks, un chef de file mondial en matière de cybersécurité, le service Sécurité infonuagique gérée de TELUS permet de sécuriser les données partout où les clients mènent leurs activités.

« Les entreprises canadiennes cherchent des façons modernes de rendre leurs lieux de travail hybrides sécuritaires, explique Carey Frey, vice-président et chef du service de la sûreté à TELUS. Le service Sécurité infonuagique gérée de TELUS est une solution complètement assurée à partir du nuage, basé sur la technologie Prisma Access de Palo Alto Networks. Grâce à notre service, les entreprises acquièrent la capacité de créer et de mettre en œuvre une approche de sécurité uniforme, quel que soit l’emplacement des utilisateurs. À titre de plus important fournisseur de services de Palo Alto Networks au Canada, nous sommes ravis de poursuivre notre association d’une décennie avec eux, en offrant aux organisations canadiennes la sécurité dont elles ont besoin aujourd’hui et pour l’avenir. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec TELUS, qui joue un rôle essentiel pour offrir des services de connectivité novateurs, fiables et sécurisés à ses clients à l’échelle mondiale. S’appuyant sur Prisma Access, TELUS offre un service de sécurité complet dans une plateforme infonuagique intégrée unique qui assure la sécurité des clients de TELUS, peu importe où ils se trouvent, sans aucun compromis de performance ou d’expérience utilisateur », affirme Emma Carpenter, vice-présidente de Fournisseurs des services mondiaux, Palo Alto Networks.

Principaux avantages pour les organisations

Service Sécurité infonuagique gérée de TELUS :

Politiques de sécurité personnalisées : Tout le trafic échangé sur Internet, vers le nuage ou entre les succursales est inspecté et filtré selon vos propres stratégies personnalisées.

Plateforme de sécurité infonuagique : Notre service comprend un coupe-feu nouvelle génération, la prévention des menaces, la prévention des maliciels, le filtrage des URL, le déchiffrement SSL et les politiques basées sur les applications pour assurer une protection complète de votre réseau.

Approche de sécurité uniforme : Cette solution infonuagique assure l’application uniforme des stratégies de sécurité dans votre organisation, quel que soit l’emplacement des utilisateurs ou les applications auxquelles ils accèdent.

SASE (Secure Access Service Edge) : Jumelez ce service avec la technologie SD-WAN de TELUS pour profiter d’une connectivité à la hauteur de vos mesures de sécurité.

