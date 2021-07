Résultats définitifs de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Tarkett Tarkett Participation se renforce et détient désormais 85,89% du capital de Tarkett

English French

Résultats définitifs de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Tarkett

Tarkett Participation se renforce et détient désormais 85,89% du capital de Tarkett1

PARIS, FRANCE, 15 juillet 2021 – Tarkett Participation (l’ « Initiateur ») annonce les résultats définitifs de l’offre publique d’achat simplifiée sur l’ensemble des actions Tarkett (l’ « Offre ») publiés par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») suite à la clôture de l’Offre le 9 juillet 2021.

A l’issue de la clôture de l’Offre initiée par Tarkett Participation, agissant de concert avec Société Investissement Deconinck et Wendel Luxembourg S.A. (anciennement Trief Corporation S.A. et filiale à 100 % de Wendel SE)2, sur l’ensemble des actions Tarkett non détenues par l’Initiateur, celui-ci détient directement 56 300 463 actions, représentant 85,89 % du capital et 84,98 % des droits de vote de Tarkett, et au total 56 548 018 actions représentant 86,27 % du capital et 85,36 % des droits de vote de Tarkett avec la prise en compte des 247 555 actions détenues en propre par Tarkett et ainsi détenues par assimilation par Tarkett Participation.

La note d’information et l’avis de résultat publié par l'AMF aujourd’hui sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Tarkett (www.tarkett.com).

Contact Relations Investisseurs

Tarkett – Emilie Megel – emilie.megel@tarkett.com - Tel.: +33 (0) 1 41 20 46 39

Contacts Media

Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com

Brunswick – tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Hugues Boëton – Tel: +33 (0)6 79 99 27 15

Benoit Grange – Tel +33 (0)6 14 45 09 26

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d'histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2020. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec plus de 12 000 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d'économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design™. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com







1 Compte non tenu de 247 555 actions autodétenues par la société TARKETT, représentant 0,38 % de son capital.

2 Les titres Tarkett Participations détenus par Wendel Luxembourg S.A. seront transférés à deux entités contrôlées par Wendel SE, à savoir Expansion 17 S.C.A. et Global Performance 17 S.C.A. qui se substitueront à Wendel Luxembourg S.A. dans le concert.





