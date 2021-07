Rogers introduit la 5G dans 14 nouveaux marchés au Québec, dont Blainville, Pointe-Claire, Châteauguay et La Prairie et prévoit améliorer la connectivité dans 360 municipalités du Québec d’ici la fin de l’année

English French

Depuis janvier 2020, Rogers a investi dans l’amélioration de la connectivité du réseau sans-fil dans plus de 162 communautés situées dans des villes et des régions rurales et éloignées du Québec.

Au cours des 18 derniers mois, l’équipe du réseau de Rogers au Québec a construit et déployé la 5G dans plus de 80 collectivités de la province.

L’empreinte économique totale des investissements en 2020 au Québec a atteint plus de 2,4 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 10 000 emplois à temps plein générés et soutenus.



MONTRÉAL, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a agrandi son réseau 5G pour atteindre maintenant les résidents et les entreprises de 14 nouvelles municipalités du Québec. Au cours de la dernière année, Rogers a déployé le premier réseau 5G au Canada, le plus étendu1 au pays, qui rejoint maintenant plus de 80 municipalités du Québec. À compter d’aujourd’hui, la 5G de Rogers est offerte dans les villes suivantes :

Beauharnois

Beloeil

Blainville

Châteauguay

Dollard-des-Ormeaux

La Prairie

L’île-Perrot Pointe-Claire

Repentigny

Rosemère

Saint-Augustin-de-Desmaures

Saint-Charles-Borromée

Saint-Lazare

Vaudreuil-Dorion

Au cours des 18 derniers mois, Rogers a mis l’accent sur l’amélioration de son réseau sans-fil dans plus de 162 régions du Québec, y compris dans des communautés rurales et mal desservies comme Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Augustin-de-Desmaures. De plus, elle prévoit d’accroître la connectivité dans un total de 360 municipalités d’ici la fin de l’année. Les efforts déployés par Rogers afin d’offrir des réseaux et des services sans-fil primés ont permis aux communautés de rester connectées à ce qui compte le plus, qu’il s’agisse de garder le contact avec des proches, d’accéder à des services essentiels, ou encore d’aider les entreprises locales à participer à l’économie numérique.



« Nous nous sommes fièrement engagés à améliorer la connectivité et à offrir la meilleure infrastructure sans-fil dans les régions du Québec, c’est-à-dire dans les grandes villes comme dans les régions rurales et éloignées, a déclaré Edith Cloutier, présidente régionale, Rogers Communications, Québec. En plus d’être un service essentiel qui permet aux Québécois de rester connectés, les réseaux constituent un investissement essentiel qui stimule la productivité, l’innovation et la prospérité dans toute la province. »

« Dans le contexte actuel, il est essentiel que nous continuions d’offrir la présence attentionnée d’un mentor aux jeunes qui en ont besoin. L’éloignement physique et le stress causés par cette période difficile ont transformé les relations interpersonnelles et nos programmes de mentorat ont dû s’adapter rapidement pour offrir un soutien qui répond aux besoins des jeunes. Environ le quart des jeunes et des familles que nous servons n’avaient pas accès à un téléphone mobile ou à Internet pour maintenir le contact avec leur mentor. Grâce à son engagement financier, Rogers a aidé à maintenir des liens sociaux et des relations enrichissantes et inspirantes entre les jeunes et leurs mentors. Notre organisme a été en mesure d’offrir un soutien supplémentaire et des services de mentorat virtuels à un plus grand nombre de familles dans le besoin. » – Maxime Bergeron Laurencelle, directeur général, section de Montréal des Grands Frères Grandes Sœurs

Les investissements dans le réseau de Rogers, qui ont dépassé les 60 milliards de dollars au cours des trois dernières décennies, s’inscrivent dans le cadre d’une initiative pluriannuelle visant à offrir des services filaires et sans-fil de prochaine génération aux municipalités et aux entreprises partout au pays et à améliorer la connectivité des régions rurales et éloignées sous-desservies. Selon une étude de PwC, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de Rogers au Québec en 2020 a atteint 2,4 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 10 000 emplois à temps plein générés et soutenus. Voici les réalisations de Rogers au Québec depuis janvier 2020 :

Prestation de la 5G : Lancement du premier réseau 5G au Canada le plus étendu et le plus fiable dans la province, qui dessert maintenant plus de 80 municipalités au Québec.

Partenaires communautaires connectés : Rogers a fourni des milliers de téléphones et de forfaits, qui se veulent un soutien essentiel et une bouée de sauvetage numérique, à des centres d’hébergement pour femmes, aux sections régionales de PFLAG ainsi qu’à des organismes pour les jeunes comme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour permettre aux jeunes de conserver leurs liens avec leur mentor.

À propos de Rogers : Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

