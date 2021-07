EssilorLuxottica et la FIA renforcent leur engagement en faveur d'une bonne vision pour des routes plus sûres

English French Italian





Charenton-le-Pont et Paris, France (5 juillet 2021 – 13h00) – EssilorLuxottica et la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat afin de sensibiliser le public au sujet

de l’importance des contrôles visuels réguliers pour tous les usagers de la route et, plus largement, promouvoir la bonne vision pour une mobilité plus sûre. Ensemble, EssilorLuxottica et la FIA déploieront un programme global qui

mobilise les acteurs publics et privés, s’appuyant sur leur force d’innovation et leur rayonnement international.



En août 2020, l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté la résolution A/RES/74/299, proclamant la période 2021-2030 nouvelle « Décennie d'action pour la sécurité routière », avec pour objectif de réduire de moitié le nombre de victimes de la route d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a émis une série de recommandations1, appelant notamment les pays à mettre en œuvre une législation appropriée, efficace et fondée concernant les facteurs de risque liés à la distraction ou à la conduite avec des facultés affaiblies. L'adoption de mesures visant à garantir une bonne vision à tous les usagers de la route fait partie de ces recommandations. L'ONU a également encouragé les États membres à prendre des mesures afin de promouvoir les connaissances en matière de sécurité routière et la sensibilisation de la population. Ceci par le biais de campagnes éducatives, de formation et de communication, notamment auprès des jeunes, en partageant les bonnes pratiques en matière de sécurité routière.

Avec 1,4 million de personnes tuées dans des accidents de la route et 50 millions gravement blessées chaque année, la sécurité routière est une priorité mondiale et un pilier essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Une bonne vision est essentielle pour prendre des décisions sûres et anticiper les risques potentiels sur la route. Elle fait partie de la culture de la sécurité routière et peut contribuer à réduire tout danger potentiel sur la route. Et encore plus aujourd'hui, alors que la crise du COVID-19 a considérablement accéléré la transformation de la mobilité, entraînant un boom des vélos, scooters et autres formes de mobilité individuelle qui s’ajoutent aux voitures, renforçant ainsi la nécessité d'une bonne vision dans toutes les situations.

Dans le cadre de leur partenariat, renouvelé pour trois ans au sein du nouveau mouvement #PurposeDriven lancé par la FIA, EssilorLuxottica et la FIA continueront à mobiliser le grand public, les institutions, les acteurs de la mobilité et les professionnels de la santé visuelle, pour répondre à l’appel fort de l'ONU. Ensemble, ils déploieront un large éventail d'initiatives axées sur : le renforcement des campagnes de sensibilisation auprès des parties prenantes dans la perspective de l'AGNU de 2022 consacrée au plan d'action mondial pour la sécurité routière ; l’accélération de l'innovation concernant les examens de la vue, les solutions visuelles et d'autres produits liés à la sécurité routière tels que les casques, tout en tirant profit de l’expertise sur les courses automobiles appliquée à la mobilité routière ; le développement de l'accès aux équipements visuels en étroite collaboration avec l’ensemble des clubs membres de la FIA de par le monde. Cela s’inscrira aussi dans le cadre d’actions conjointes avec le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSF).

EssilorLuxottica donnera le coup d'envoi de ce partenariat avec une campagne mondiale intitulée « Action pour une bonne vision sur la route », appelant tous les professionnels de la vue à jouer un rôle clé dans la sensibilisation et la réponse au besoin crucial d'une bonne vision dans toutes les circonstances, de jour comme de nuit. Dans le cadre de ce partenariat, la société collaborera également avec les clubs membres de la FIA et engagera son propre réseau de magasins en Italie, en Amérique du Nord et en Australie.

« La vision est vitale sur la route. L'engagement d'EssilorLuxottica pour des routes plus sûres fait partie de notre responsabilité plus large en tant que leader de l'industrie et de notre mission d'aider les gens à « mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie ». Le niveau de sensibilisation du public à l'importance d'une bonne vision reste faible alors que le besoin d'accéder à des lunettes adaptées ne cesse de croître. Ce problème concerne tout le monde –tant les pays en développement que les pays matures, les communautés défavorisées comme les conducteurs professionnels. Nous sommes convaincus qu'avec la FIA, et avec le soutien des parties prenantes publiques et privées à travers le monde, nous serons en mesure de créer un impact positif et significatif dans le cadre de notre plan. » ont déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

« À la FIA, nous nous engageons à améliorer la sécurité routière mondiale, ce qui inclut la promotion d'une conduite responsable. Pour cela, nous devons mettre en place un ensemble complet d'actions, en mettant l'accent sur la prévention. Notre partenariat renouvelé avec EssilorLuxottica contribuera à la construction d'une culture de la sécurité en sensibilisant à l'importance d'une bonne vision pour tous les usagers de la route. » a commenté Jean Todt, président de la FIA et représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière.

Regardez la vidéo officielle du partenariat ici .

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale, ainsi que GrandVision depuis le 1er juillet 2021, avec 76,72% du capital.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Head of Investor Relations Head of Corporate Communications

Giorgio Iannella Marco Catalani

e-mail: ir@essilorluxottica.com e-mail: media@essilorluxottica.com

Pièce jointe