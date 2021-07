EssilorLuxottica e FIA rafforzano l’impegno per promuovere l’importanza della vista per la sicurezza stradale

English French Italian





Charenton-le-Pont e Parigi, Francia (5 luglio 2021 – ore 13:00) – EssilorLuxottica e la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) annunciano il rinnovo della loro collaborazione per sensibilizzare gli utenti della strada sull’importanza di screening visivi periodici e, più in generale, di una buona vista alla guida per la sicurezza stradale. EssilorLuxottica e FIA promuoveranno un piano congiunto, con il supporto di enti pubblici e privati, facendo leva sulla loro capacità di innovazione e sulla loro presenza geografica.

Ad agosto 2020, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha adottato la Risoluzione A/RES/74/299 che, oltre a proclamare il nuovo “Decennio d’azione per la sicurezza stradale 2021-30”, fissa l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada del 50% entro il 2030. Al fine di raggiungere quest’obiettivo, le Nazioni Unite (NU) hanno formulato una serie di raccomandazioni1, incluso un appello ai governi del mondo affinché promuovano legislazioni adeguate, efficaci e fondate su elementi concreti circa i fattori di rischio legati a una guida distratta o in stato di alterazione psicofisica. L’adozione di misure volte a garantire una buona vista per gli utenti della strada rientra tra tali raccomandazioni. Le Nazioni Unite esortano gli Stati Membri a introdurre misure atte a promuovere una cultura della sicurezza stradale, a sensibilizzare l’opinione pubblica con campagne di informazione, formazione e comunicazione, soprattutto tra le fasce più giovani, e a condividere buone prassi in tema di sicurezza stradale.

Con 1,4 milioni di vittime di incidenti stradali nel mondo e 50 milioni di feriti gravi ogni anno, la mobilità sicura è una priorità globale nonché uno dei pilastri essenziali per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Poiché la vista è un fattore chiave per compiere scelte corrette e anticipare potenziali rischi al volante, una buona vista è fondamentale. È parte della cultura della sicurezza stradale e può contribuire a ridurre situazioni di potenziale pericolo alla guida; lo è oggi più che mai, visto che la crisi da Covid-19 ha accelerato la trasformazione della mobilità, facendo aumentare la domanda di biciclette, scooter e altri mezzi di trasporto individuale che condividono lo spazio stradale con le auto, rendendo ancora più pressante l’esigenza di una buona vista in qualsiasi situazione.

In virtù del rinnovo triennale della partnership, e con il movimento #PurposeDriven lanciato da FIA, EssilorLuxottica e FIA continueranno a sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni, gli attori del settore della mobilità e i professionisti della cura della vista per rispondere all’appello delle Nazioni Unite. Insieme, si faranno promotori di molteplici iniziative volte a: rafforzare le campagne di informazione e sensibilizzazione in preparazione del 2022, anno che l’UNGA ha dedicato al piano di azione globale sulla sicurezza stradale; accelerare le innovazioni in materia di screening oculistici, soluzioni visive e accessori per la sicurezza stradale – tra cui i caschi – sfruttando l’esperienza acquisita dal mondo del racing per integrarla in quello della sicurezza stradale globale e migliorando l’accesso all’equipaggiamento visivo, in stretta collaborazione con l’insieme dei Club Federati di FIA. Tra i progetti previsti vi saranno anche delle iniziative in sinergia con il Fondo delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale.

Il primo passo nell’ambito della collaborazione per EssilorLuxottica sarà il lancio della campagna globale ‘Action for good vision on the road’, per invitare i professionisti della cura della vista a svolgere un ruolo chiave per informare e sensibilizzare i consumatori e per soddisfare le crescenti esigenze di una buona vista in qualsiasi condizione, di giorno come di notte. In virtù della collaborazione, la Società collaborerà con i Club Federati di FIA grazie alla sua capillare presenza retail in Italia, Nord America e Australia.

“Una buona vista è essenziale quando si è alla guida. L’impegno di EssilorLuxottica per una guida sicura rientra in quell’ampio spettro di responsabilità che fanno capo a un’azienda di riferimento come la nostra ed è radicato nella nostra Mission di aiutare le persone a ‘vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita’. L’opinione pubblica ha ancora una ridotta consapevolezza dell’importanza di una buona vista mentre continua a crescere il bisogno di accedere a correzioni visive adeguate. Questa è una problematica che riguarda tutti, sia i paesi a basso e medio reddito sua i paesi maturi, dalle comunità più svantaggiate ai piloti professionisti. Siamo fiduciosi che insieme a FIA, e con il supporto di enti pubblici e privati in tutto il mondo, riusciremo a generare quel cambiamento positivo e significativo che auspichiamo,” hanno commentato Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

“La FIA si impegna a migliorare la sicurezza stradale nel mondo, anche promuovendo una guida responsabile. Affinché quest’obiettivo possa essere raggiunto, occorre implementare una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema della prevenzione. Il rinnovo della partnership con EssilorLuxottica contribuirà a costruire una cultura della sicurezza, informando e sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza di una buona vista per tutti gli utenti della strada,” ha aggiunto Jean Todt, Presidente di FIA e Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale.

Il video ufficiale della partnership è disponibile a questo link .

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters e, dal 1° luglio 2021, GrandVision (con una partecipazione del 76,72%) nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 140.000 dipendenti, nel 2020 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 14,4 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro St Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

