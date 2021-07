Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 juillet 2021 à 17h45

CATANA GROUP

Troisième trimestre solide

Perspective de croissance 2021 confirmée à plus de 15%

Carnet de commandes pour N+1 doublé en un an (115 M€)

En milliers d’euros 2020 / 2021 2019 / 2020 Bateaux 46 175 39 905 Services 2 343 1 810 CA total au 28 février (S1) 48 518 41 715 Bateaux T3







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 25 622







482

0

25 140 3 875







1 001

0

2 874



Services T3



1 269



1 026 CA total T3 26 891 4 901 Bateaux







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 71 797







1 662







70 135 43 780







2 965

50

40 765



Services



3 612



2 836 CA total 9 mois 75 409 46 615

Dans un trimestre difficilement comparable avec le CA T3 sans activité de l’exercice passé impacté par les restrictions sanitaires, CATANA GROUP affiche une activité solide de 75,4 M€, qui confirme aisément les objectifs de croissance annoncés pour l’exercice en cours. L’accélération des ventes au cours des derniers mois laisse également augurer un exercice prochain en très forte croissance.

Composé à 93% de ventes de bateaux neufs, ce solide chiffre d’affaires du troisième trimestre consolide les précédentes publications qui confirmaient la forte dynamique du Groupe pour cet exercice 2020/2021, dans un marché marqué depuis 15 mois par la crise sanitaire du COVID-19.

La comparaison avec l’activité du troisième trimestre 2019/2020 n’est bien évidemment pas significative puisque celle-ci avait été quasi inexistante compte tenu de la fermeture des usines en raison des restrictions liées aux premiers confinements de la crise du COVID-19, ayant entraîné l’impossibilité de procéder à toute livraison.

A la fin de ce troisième trimestre, les ventes de bateaux neufs représentent déjà 70 M€, soit la quasi-totalité du chiffre d’affaires bateaux neufs de l’exercice passé (74 M€).

Une nouvelle fois, cette dynamique est impulsée par le succès de la gamme BALI qui bénéficie d’une part, de la singularité de son concept innovant, et d’autre part d’une gamme très récente dont la plupart des modèles ont moins de deux ans et n’ont, de plus, jamais été présentés dans les salons nautiques, quasiment tous annulés depuis plus d’un an.

Comme annoncé, la plus forte attractivité de la gamme chez les particuliers (65% des ventes 2020/2021) explique aussi cette forte résistance au contexte, rendu difficile par la crise sanitaire, en particulier pour la clientèle des loueurs professionnels.

Un carnet de commandes 2021/2022 déjà annonciateur d’une forte croissance

Depuis plusieurs mois, le Groupe observe une accélération de ses ventes de bateaux neufs pour l’exercice 2021/2022.

Avec le BALI 4.2, qui bénéficiera l’année prochaine d’une pleine année de production, et l’arrivée imminente du très attendu BALI 4.4, la gamme BALI voit une nouvelle fois son potentiel très nettement augmenté.

Dans ce contexte, le carnet de commandes pour l’exercice prochain affiche d’ores et déjà un niveau record de 1 09 M€, presque deux fois supérieur à ce qu’il était à la fin août de l’exercice précédent (57 M€).

A date, ce niveau de carnet de commandes permet d’afficher pour N+1 des ambitions de croissance fortes, déjà supérieures à 25%.

Même si la vigilance s’impose encore dans un contexte sanitaire toujours incertain, CATANA Group confirme à nouveau l’efficacité et l’agilité de son business model qui, non seulement n’aura pas interrompu sa croissance dans un contexte difficile, mais aussi s’apprête désormais à renouer avec ses forts taux de croissance de l’avant crise.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

