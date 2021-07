English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 juillet 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juin 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de 7,4 millions de passagers sur le mois de juin 2021 par rapport à juin 2020, avec 10,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 32,3 % du niveau du trafic groupe du mois de juin 20191.

En juin 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,2 millions de passagers par rapport à juin 2020, avec 2,9 million de passagers accueillis. Il représente 28,8 % du trafic Paris Aéroport du mois de juin 2019.

En juin 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 1,7 million de passagers (+ 1,1 million de passagers2 , soit 24,4 % du trafic de juin 2019) et Paris-Orly 1,2 million de passagers (+ 1,1 million de passagers2, soit 39,0 % du trafic de juin 2019).

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts au trafic commercial de passagers, à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. Toutes les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts aux vols commerciaux domestiques et internationaux, se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois de juin 20212 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse par rapport à 2020 (+ 783 368 passagers 2 , soit 25,6 % du niveau de juin 2019) du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 329 108 passagers 2 , soit 38,5 % du niveau de juin 2019), Amérique du Nord (+ 165 610 passagers 2 , soit 16,7 % du niveau de juin 2019), Moyen-Orient (+ 100 052 passagers 2 , soit 26,1 % du niveau de juin 2019), Amérique Latine (+ 38 107 passagers 2 , soit 17,1 % du niveau de juin 2019) et Asie-Pacifique (+ 19 821 passagers 2 , soit 7,0 % du niveau de juin 2019) ;

soit 25,6 % du niveau de juin 2019) du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 329 108 passagers soit 38,5 % du niveau de juin 2019), Amérique du Nord (+ 165 610 passagers soit 16,7 % du niveau de juin 2019), Moyen-Orient (+ 100 052 passagers soit 26,1 % du niveau de juin 2019), Amérique Latine (+ 38 107 passagers soit 17,1 % du niveau de juin 2019) et Asie-Pacifique (+ 19 821 passagers soit 7,0 % du niveau de juin 2019) ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse (+ 911 315 passagers 2 , soit 25,3 % du niveau de juin 2019) ;

soit 25,3 % du niveau de juin 2019) ; Le trafic France métropolitaine est en hausse (+ 490 099 passagers 2 , soit 47,4 % du niveau de juin 2019) ;

soit 47,4 % du niveau de juin 2019) ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 130 670 passagers 2 , soit 56,2 % du niveau de juin 2019) ;

soit 56,2 % du niveau de juin 2019) ; Le nombre de passagers en correspondance est de 324 506 passagers, en hausse de 252 547 passagers2, soit 31,1 % du niveau de juin 2019. Le taux de correspondance s'établit à 21,9 %, en baisse de - 0,5 point2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de – 26,6 % par rapport à 2020, à 48,8 millions de passagers, soit 29,7 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 45,7 %, à 10,7 millions de passagers, soit 20,5 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en hausse de 3,7 millions de passagers sur le mois de juin 20212, à 4,6 millions de passagers, soit 43,9 % du trafic de juin 2019. Il est en hausse de + 11,3 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion4.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 407 587 passagers sur le mois de juin 20212, à 504 652 passagers, soit 28,1 % du trafic de juin 2019. Il est en baisse de – 48,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 366 288 passagers sur le mois de juin 20212, à 389 321 passagers, soit 46,5 % du trafic de juin 2019. Il est en baisse de – 20,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de 691 497 passagers sur le mois de juin 20212, à 2,0 millions de passagers, soit 24,2 % du trafic de juin 2019. Il est en baisse de – 17,6 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.



Passagers Juin 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. - Juin 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 1 688 012 + 1 062 953 6 619 453 - 52,9 % 14 827 393 - 72,5 % Paris-Orly 1 173 880 + 1 121 829 4 107 564 - 28,2 % 9 181 409 - 57,5 % Total Paris Aéroport 2 861 892 + 2 184 782 10 727 017 - 45,7 % 24 008 802 - 68,2 % Santiago du Chili 504 652 + 407 587 3 288 918 - 48,5 % 5 433 650 - 70,5 % Amman 389 321 + 366 288 1 233 484 - 20,9 % 1 724 482 - 72,8 % New Delhi 1 506 657 + 491 128 14 826 687 - 12,0 % 26 477 661 - 49,8 % Hyderabad 425 705 + 133 226 4 853 641 - 5,6 % 9 248 392 - 43,5 % Cebu 96 936 + 67 143 471 948 - 80,9 % 742 189 - 91,5 % Total GMR Airports 2 029 298 + 691 497 20 152 276 -17,6 % 36 468 242 -53,2 % Antalya 1 727 944 + 1 588 654 4 199 270 + 69,3 % 11 490 765 - 53,5 % Almaty 563 820 + 325 467 2 731 559 + 72,5 % 4 765 905 - 8,6 % Ankara 654 357 + 431 140 2 417 964 - 13,5 % 4 677 620 - 51,0 % Izmir 682 852 + 435 368 2 494 791 + 2,0 % 5 508 009 - 38,8 % Bodrum 358 412 + 305 508 708 264 + 159,7 % 1 928 991 - 37,4 % Gazipaşa Alanya 52 177 + 42 136 156 230 + 76,9 % 342 349 - 54,1 % Médine 116 428 + 85 178 649 286 - 62,8 % 1 153 098 - 80,8 % Tunisie 65 959 + 65 110 128 924 - 3,4 % 330 640 - 84,2 % Géorgie 211 508 + 208 560 557 410 + 3,8 % 661 172 - 75,8 % Macédoine du Nord 114 147 + 114 098 394 224 - 9,0 % 744 088 - 61,8 % Zagreb(6) 100 933 + 56 531 337 372 - 38,4 % 714 460 - 70,8 % Total TAV Airports(7) 4 648 537 + 3 657 750 13 103 687 + 11,3 % 28 611 144 - 54,3 %





Mouvements d'avions Juin 2021 Var. 21/20

(en mouvements) Jan. - Juin 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 18 371 + 9 489 86 049 - 24,1 % 185 013 - 50,1 % Paris-Orly 9 438 + 9 054 36 363 - 13,0 % 77 609 - 48,1 % Total Paris Aéroport 27 809 + 18 543 122 412 - 21,1 % 262 622 - 49,5 % Santiago du Chili 4 597 + 3 355 29 513 - 30,5 % 49 705 - 58,9 % Amman 3 949 + 3 321 15 210 - 6,7 % 23 137 - 60,1 % New Delhi 13 627 + 3 824 126 363 + 7,9 % 227 255 - 34,6 % Hyderabad 4 823 + 1 160 49 071 + 4,0 % 94 544 - 32,7 % Cebu 1 129 + 743 5 811 - 74,8 % 9 262 - 87,9 % Total GMR Airports 19 579 + 5 727 181 245 - 3,3 % 331 061 - 41,4 % Antalya 11 433 + 10 165 29 307 + 71,7 % 74 400 - 45,7 % Almaty 4 896 + 1 697 25 470 + 25,0 % 48 253 - 11,6 % Ankara 4 700 + 2 740 19 794 - 0,7 % 39 622 - 37,8 % Izmir 4 659 + 2 724 18 367 + 10,0 % 42 165 - 26,2 % Bodrum 2 596 + 2 119 5 292 + 174,8 % 13 921 - 27,7 % Gazipaşa Alanya 412 + 310 1 328 + 80,2 % 2 877 - 41,4 % Médine 1 428 + 982 8 403 - 34,7 % 13 979 - 68,5 % Tunisie 522 + 507 1 422 + 18,6 % 3 689 - 71,2 % Géorgie 2 742 + 2 150 8 662 + 15,3 % 13 214 - 53,2 % Macédoine du Nord 1 462 + 1 458 5 524 + 34,5 % 10 446 - 35,2 % Zagreb(6) 2 426 + 1 288 10 658 + 1,4 % 21 656 - 36,7 % Total TAV Airports(7) 37 276 + 26 140 118 296 + 19,9 % 245 508 - 42,1 %





Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juin 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Juin 2021

Var. 21/20

(en %) Part dans trafic total France métropolitaine + 490 099 25,5 % - 13,2 % 25,9 % Europe + 911 315 39,7 % - 52,6 % 34,7 % Autre International



Dont + 783 368 34,8 % - 51,6 % 39,4 % Afrique + 329 108 13,6 % - 34,8 % 15,2 % Amérique du Nord + 165 610 7,1 % - 66,2 % 5,9 % Amérique Latine + 38 107 1,6 % - 63,2 % 2,7 % Moyen-Orient + 100 052 4,2 % - 54,8 % 4,9 % Asie-Pacifique + 19 821 1,4 % - 80,5 % 2,1 % DROM-COM + 130 670 6,9 % - 25,9 % 8,6 % Total Paris Aéroport + 2 184 782 100,0 % - 45,7 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juin 2021 Var. 21/20 Jan. - Juin 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 324 506 + 252 747 1 458 114 - 40,4 % Taux de correspondance 21,9 % - 0,5 pt 27,5 % + 2,3 pts Taux de remplissage 66,2 % + 8,9 pts 58,5 % - 18,1 pts

(1) Passagers au départ





1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter du 1er mai 2019, 2020 et 2021. Hors intégration d'Almaty, le trafic groupe serait de 9,9 millions de passagers en juin 2021, en hausse de 7,1 millions de passagers, et de 47,8 millions de passagers depuis le début de l'année, en baisse de 18,4 millions de passagers.

2 Par rapport au mois de juin 2020.

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Voir communiqué de presse du 8 mai 2021.

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

7 Le trafic total et les mouvements d'avions de TAV Airports intègrent les données de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021.

