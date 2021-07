VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2021 : 93,3 M€ (+45%) Très fort rebond de l’activité

English French

Chiffre d’affaires 1er semestre 2021 : 93,3 M€ (+45%)

Très fort rebond de l’activité

Objectif de croissance du chiffre d’affaires 2021 revu à la hausse, à +7,5% au minimum

Reims, le 15 juillet 2021

Données cumulées en M€ 30/06/2021 30/06/2020 Variation % Champagnes 76,1 50,8 +25,3 +50,0% Ventes interprofessionnelles 1,4 0,6 +0.8 NS Provences et Camargues 8,0 6,4 +1,6 +23,6% Autres (Portos, Sparkling Wines, divers) 7,8 6,5 +1,3 +20,0% Chiffre d'Affaires Consolidé (*) 93.3 64,3 29,0 +45,1% (*) en cours d’audit

Dans le contexte de pandémie mondiale, la présence internationale de Vranken-Pommery Monopole, avec ses neuf filiales, a été un atout clé pour assurer la résilience au plus fort de la crise puis initier un rebond puissant.

Après des mois de confinement, la reprise des ventes de nos Champagnes est forte, notamment pour Champagne Pommery & Greno pour lequel la demande est particulièrement soutenue dans tous les pays, de l’Amérique du Nord à l’Australie comme dans tous les pays d’Europe.

De son côté, Champagne Vranken connaît des ventes records sur le marché Belge.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au 1er semestre 2021 s’élève à 93,3 M€ avec une progression de 45% par rapport à l’année précédente. Il retrouve ainsi un niveau comparable à celui établit au 1er semestre 2018, grâce notamment à un effet prix/mix favorable.

Les ventes à la clientèle sont supérieures de 46% à celles du 30 juin 2020, et de 13,5% à celles de 2019.

Tous les marchés du groupe progressent sans exception tant en volume qu’en mix. Le chiffre d’affaires France renoue avec une croissance de +20%, et l’Export, qui représente désormais 64% de l’activité, est en hausse de +68%

Cette excellente activité exportatrice s’explique par :

Les mesures engagées depuis plusieurs années visant à internationaliser le groupe.

Les gains de parts de marchés réalisés par le groupe en 2020.

Une présence locale du groupe partout dans le monde, via ses filiales, qui a permis un redémarrage rapide de l’activité au plus près des clients sans être contraint par les limites de déplacements.





Branche Champagnes

Les ventes de Champagne du 1er semestre 2021 s’établissent à 76,1 M€, soit une progression de 50%.

Cette performance remarquable s’explique par une augmentation significative des volumes de l’ensemble du portefeuille de marques du groupe et par l’intensification du développement international de Champagne Pommery & Greno.

Branche Vins

Les Vins rosés de Provence et de Camargue connaissant une nouvelle progression de près de 24%.

La réouverture de l’horeca a contribué à renforcer la croissance de la branche au premier semestre 2021.

Les ventes des Vins Rosés de Provence du Château La Gordonne et de Camargue du Domaine Royal de Jarras poursuivent leur développement. Cette dynamique résulte en premier lieu de la qualité des vins produits, mais également de leur modèle de distribution international.

Branche Sparklings Wines

Le Sparkling Wine Louis Pommery California, distribué dans les mêmes réseaux que le Champagne, connaît une progression à plus de 39% aux Etats-Unis.

Branche Portos et Douro Wines

Les ventes de Porto et de Douro Wines repartent à la hausse avec une progression de 24% par rapport au 30 juin 2020, grâce au redémarrage de l’activité touristique au Portugal et à la récurrence des ventes dans l’Union Européenne.

Ventes Interprofessionnelles

Comme en 2020, les ventes interprofessionnelles restent marginales dans la composition du chiffre d’affaires.

Perspectives

Les gelées de printemps et les poussées de mildiou auront un impact fort sur les rendements en Champagne.

La vendange s’annonce faible mais devrait heureusement être compensée par le déblocage des vins de réserve.

Les vignes en Provence devraient donner une belle vendange, mais les vignobles de Camargue, qui ont subi également des fortes gelées de printemps, devraient connaître une vendange inférieure à celle de 2020.

Compte tenu de l’évolution de son chiffre d’affaires consolidé au premier semestre, et malgré les aléas climatiques, le groupe révise à la hausse son objectif de croissance du chiffre d’affaires consolidé 2021 à +7,5% au minimum (contre +5% auparavant).

Raison d’Être

Conscient de son rôle de sentinelle de l’évolution du climat et de sa responsabilité sociétale, le groupe Vranken-Pommery Monopole a inscrit sa Raison d’Etre dans ses statuts et s’est transformé en Société à Mission lors de son Assemblée Générale du 3 juin 2021, devenant ainsi la première Maison de Champagne, et plus généralement du monde du vin, à s’inscrire dans cette dynamique.

La Raison d’Etre de la Société consiste ainsi à promouvoir la plus grande qualité des Champagnes et des Vins produits partout dans le Monde, tout en mobilisant l’écosystème dans lequel la Société évolue (sociétés de son Groupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires), pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, le développement durable et la préservation de l’identité des terroirs et de la spécificité et de la qualité de leurs produits.

La Société s’est ainsi donnée pour mission de poursuivre les objectifs suivants :

S’inscrire dans une stratégie de développement durable,

Parvenir à la conversion bio pour les vignobles maison mais également les vignobles partenaires,

Limiter l’impact de ses activités et celles des sociétés du Groupe sur l’environnement,

Limiter l’usage des énergies fossiles, promouvoir celui des énergies renouvelables,

Traiter les déchets et/ou les recycler,

Préserver les espaces naturels et la biodiversité,

Préserver le patrimoine naturel mais aussi historique et bâti,

Préserver la forte identité des terroirs, leur fondement humain, leur écosystème mais également la spécificité et la meilleure qualité de leurs produits,

Proposer aux sociétés du groupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires d’adhérer aux valeurs précitées en proposant des Champagnes et des Vins d’une extrême qualité mais à l’impact environnemental limité.





Prochaine communication

Publication et mise en ligne du Rapport Financier Semestriel 2021 : 9 septembre 2021 après bourse.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, dont 2 200 ha en bio ou conversion bio, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozes et Sao Pédro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence, Chateau La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

