Manutan International : Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2020/2021

Gonesse, le 15 juillet 2021

GROUPE MANUTAN

Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2020/2021

Le Groupe consolide sa dynamique de croissance avec une progression de 8,9% au troisième trimestre par rapport au même trimestre de l’exercice précédent

En milliers d’euros CA à fin Juin 2021 CA à fin Juin 2020 T3 2021 T3 2020 T2 2021 T2 2020 T1 2021 T1 2020 Chiffre d'affaires total 594 196 560 698 200 825 184 458 181 264 179 218 212 107 197 023

Au troisième trimestre de son exercice 2020/2021, l’activité du groupe Manutan est en progression de +8,9% (+5,6% à change et jours constants avec un effet change de +0,8% et un effet jours de +2,6%). Cette progression est portée par la division Collectivités, en croissance de +18,4% (+14,2% à jours constants) ainsi que par la division Entreprises qui affiche une croissance de +6,5% (+3,3% à change et jours constants).

Depuis le début de l’exercice fiscal jusqu’à la fin du troisième trimestre 2020/2021, l’activité cumulée du groupe Manutan est en hausse de +6,0% (+5,6% à change et jours constants) par rapport à la même période de l’exercice 2019/2020. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 594,2 millions d’euros au 30 juin 2021 contre 560,7 millions d’euros au 30 juin 2020.

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente le paysage suivant :

En milliers d'euros CA à fin Juin 2021 CA à fin Juin 2020 T3 2021 T3 2020 T2 2021 T2 2020 T1 2021 T1 2020 Entreprises 467 386 448 503 157 038 147 466 150 535 152 078 159 812 148 959 Sud 219 826 216 478 73 254 75 285 69 473 69 506 77 099 71 687 Centre 115 647 107 754 38 103 33 448 38 645 38 693 38 899 35 613 Ouest 86 102 78 500 29 878 24 583 28 062 27 065 28 162 26 852 Nord 28 510 26 995 9 917 8 897 8 982 9 104 9 611 8 995 Est 17 301 18 776 5 887 5 253 5 373 7 710 6 041 5 812 Collectivités 126 811 112 196 43 787 36 992 30 729 27 140 52 295 48 064 Sud 126 811 112 196 43 787 36 992 30 729 27 140 52 295 48 064 TOTAL 594 196 560 698 200 825 184 458 181 264 179 218 212 107 197 023





A périmètre, change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre Exercice Entreprises 7,5% 1,1% 3,3% 4,0% Sud 6,2% 1,4% -5,7% 0,6% Centre 8,7% 1,5% 12,1% 7,2% Ouest 9,8% 8,4% 18,2% 11,9% Nord 4,9% -1,6% 4,1% 2,5% Est 8,4% -26,2% 7,0% -6,2% Collectivités 7,0% 16,0% 14,2% 12,3% Sud 7,0% 16,0% 14,2% 12,3% TOTAL 7,4% 3,4% 5,5% 5,6%

Toutes les zones opérationnelles du Groupe sont en progression à l’exception de la zone sud de la division Entreprises. Il est à noter que le troisième trimestre de l’exercice 2019/2020 avait été particulièrement impacté par le premier confinement lié à la crise COVID :

sur la division Collectivités, la fermeture des écoles avait impacté négativement le chiffre d’affaires

sur la zone Sud de la division Entreprises, les ventes exceptionnelles de produits COVID avaient à l’inverse soutenu la croissance du chiffre d’affaires.

Les priorités du Groupe pour la suite de l’exercice 2020/2021 restent toujours centrées sur l’implémentation de sa stratégie de développement, notamment l’extension de ses capacités de stockage et le déploiement de son modèle digital. Le Groupe reste également actif dans la recherche d’opportunités de croissance externe.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros en 2019/20. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2021 par Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020/2021 : le 14 octobre 2021 (après clôture du marché)

