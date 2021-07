Delphix annonce une hausse des taux de diversité de ses collaborateurs

Dutch French German Italian Spanish Russian

REDWOOD CITY, Californie, 15 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , la société de données leader du secteur pour DevOps, a annoncé une augmentation des taux de diversité globaux de ses employés. De 29,5 % au 4e trimestre de l'exercice 2021, ces taux sont passés à 31,7 % au 1er trimestre de l'exercice 2022, soit une croissance de plus de 2 %. La société a également enregistré une augmentation de ses effectifs féminins de près de 2 % au cours du dernier trimestre, ceux-ci passant de 22,8 % au 4e trimestre de l'exercice 2021 à 24,7 % au 1er trimestre de l'exercice 2022. Globalement, les effectifs mondiaux étaient de 500 personnes, soit une augmentation de 36 % en glissement annuel.



Bien que les femmes représentent la moitié de la population, elles sont encore largement sous-représentées dans le secteur technologique. Selon le National Center for Women & Information Technology ( NCWIT ) , les femmes occupaient 57 % des emplois professionnels aux États-Unis en 2020, mais seulement 25 % des postes professionnels en informatique.

« Chez Delphix, la diversité est au cœur de nos valeurs. Nous nous efforçons d'attirer et de retenir une base de collaborateurs diversifiée et d'utiliser des outils de recrutement spécialisés afin de constituer un vivier de candidats plus diversifié. Nous avons fait des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Jedidiah Yueh, fondateur et PDG de Delphix.

L'équipe des RH de la société a reçu un Stevie® Award de bronze dans la catégorie « Équipe RH de l'année » lors de la 19e édition annuelle des American Business Awards®. Ce prix est venu récompenser les efforts de l'équipe pour faire passer la société de « la survie à la prospérité » pendant la pandémie.

« Lorsque la pandémie a touché près de 40 % de nos collaborateurs en Inde, la charge de travail a été partagée avec d'autres régions, des congés prolongés ont été accordés aux personnes touchées et une équipe spéciale intérimaire a été constituée pour aider et soutenir les collaborateurs en détresse », a déclaré Jason Binder, VP des collaborateurs chez Delphix.

Delphix a également réalisé d'énormes progrès en matière d'innovation produit au cours du dernier trimestre, et annoncé la disponibilité des produits suivants :

Salesforce Integration : cette nouvelle solution aide les clients Salesforce à libérer la valeur stratégique des données Salesforce® tout en maintenant la conformité à la confidentialité des données.

AppDynamics Integration : cette nouvelle solution vise à réduire les temps d'indisponibilité des applications à zéro, en fournissant des fonctionnalités essentielles pour améliorer les opérations de production et automatiser les flux de travail d'ingénierie de la fiabilité du site.

Expanded Masking Algorithms (« Algorithmes de masquage étendu ») : amélioration de la solution de conformité permettant aux entreprises de renforcer la confidentialité et la sécurité des données en masquant plus facilement les dates et les informations relatives aux cartes de paiement.

Les clients de Delphix comprennent désormais 24 des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, sept des 10 plus grandes banques d'Amérique du Nord, cinq des 10 plus grandes sociétés de télécommunications au monde, et plus de 60 compagnies d'assurance et d'assurance maladie.

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d'applications, la modernisation, l'adoption du cloud et les programmes d'IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d'entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware, et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l'actualisation, le rembobinage, l'intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

