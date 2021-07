Delphix riporta un miglioramento nel tasso di diversità dei dipendenti

Dutch French German Italian Spanish Russian

REDWOOD CITY, California, July 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , la società leader nel settore dei dati per DevOps, ha annunciato un aumento del tasso complessivo di diversità dei dipendenti dal 29,5% nel quarto trimestre 2021 al 31,7% nel primo trimestre 2022, con una crescita di oltre il 2% nel corso dell'ultimo trimestre. La società ha inoltre registrato un aumento della forza lavoro femminile dal 22,8% nel quarto trimestre 2021 al 24,7% nel primo trimestre 2022, con una crescita di quasi il 2% nel corso dell'ultimo trimestre. Nel complesso, il personale a livello globale si è attestato a 500, con un incremento del 36% su base annua.



Anche se le donne costituiscono metà della popolazione, sono ancora enormemente sottorappresentate nel settore della tecnologia. Secondo il National Center for Women & Information Technology ( NCWIT ) , nel 2020 le donne hanno costituito il 57% delle occupazioni professionali negli Stati Uniti, ma solo il 25% delle professioni informatiche.

"La diversità è una parte fondamentale dei nostri valori in Delphix. Ci impegniamo per attrarre e trattenere una base di dipendenti diversificata e utilizzare strumenti di sourcing specializzati per raggiungere un gruppo di candidati più eterogeneo. Abbiamo fatto progressi, ma c'è ancora molto da fare", ha affermato Jedidiah Yueh, fondatore e CEO di Delphix.

Il team HR dell'azienda è stato nominato vincitore del Bronze Stevie® Award nella categoria "HR Team of The Year" in occasione della XIX edizione degli Annual American Business Awards®. Il premio ha riconosciuto il suo impegno nel trasformare l'azienda da "superstite a fiorente" nel corso della pandemia.

"Quando la pandemia ha colpito quasi il 40% dei nostri dipendenti in India, il carico di lavoro è stato condiviso con altre regioni, sono stati concessi periodi di congedo prolungati per i soggetti colpiti ed è stata creata una task force centrale temporanea per supportare i dipendenti in difficoltà", ha affermato Jason Binder, VP di People di Delphix.

Nell'ultimo trimestre Delphix ha anche compiuto enormi progressi nell'innovazione dei prodotti, annunciando la disponibilità di:

Integrazione di Salesforce :  la nuova soluzione permette ai clienti Salesforce di sfruttare il valore strategico dei dati Salesforce® mantenendo la conformità alla privacy dei dati.

Integrazione di AppDynamics : la nuova soluzione mira a ridurre al minimo i tempi di inattività delle applicazioni, offrendo le funzionalità necessarie per migliorare le operazioni di produzione e automatizzare i flussi di lavoro tecnici per l'affidabilità del sito.

Algoritmi di mascheramento esteso: ottimizzazione della soluzione di conformità che consente alle aziende di migliorare la privacy e la sicurezza dei dati mascherando più facilmente le date e le informazioni sulle carte di pagamento.

I clienti di Delphix ora comprendono 24 delle aziende Fortune 100, 7 delle prime 10 banche del Nord America, 5 delle prime 10 società di telecomunicazioni al mondo e oltre 60 compagnie assicurative e di assicurazione sanitaria.

Informazioni su Delphix

Delphix è la società leader nel settore dei dati per DevOps.

I dati sono fondamentali per testare il lancio delle applicazioni, la modernizzazione, l'adozione del cloud e i programmi AI/ML. Offriamo una piattaforma dati DevOps automatizzata per tutte le applicazioni aziendali. Delphix maschera i dati per garantire la conformità alla privacy, protegge i dati da ransomware e fornisce dati virtualizzati ed efficienti per la CI/CD.

La nostra piattaforma include API DevOps essenziali per l’approvvigionamento, l’aggiornamento, il rewind, l'integrazione e il controllo delle versioni dei dati. Aziende leader, tra cui UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt e Fannie Mae, utilizzano Delphix per accelerare la trasformazione digitale. Per ulteriori informazioni, visitare www.delphix.com o seguire il nostro profilo su LinkedIn, Twitter e Facebook .

