Delphix meldt hogere percentages voor werknemersdiversiteit

REDWOOD CITY, Californië, July 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix - , het toonaangevende databedrijf voor DevOps, kondigde een toename aan van de algehele diversiteit van werknemers van 29,5% in Q4FY21 naar 31,7% in Q1FY22, een groei van meer dan 2% in het laatste kwartaal. Het bedrijf zag ook een toename van het aantal vrouwen van 22,8% in Q4FY21 naar 24,7% in Q1FY22, een groei van bijna 2% in het laatste kwartaal. In totaal bedroeg het aantal medewerkers wereldwijd 500, een stijging van 36% ten opzichte van het vorige jaar.



Hoewel de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat, zijn zij nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de technologiesector. Volgens het National Center for Women & Information Technology ( NCWIT ) , bestond 57% van de beroepsbevolking in de Verenigde Staten uit vrouwen, maar bedroeg het percentage slechts 25% voor functies in de computertechnologie.

"Diversiteit is een belangrijk onderdeel van onze waarden bij Delphix. We streven ernaar om een divers personeelsbestand aan te trekken en te behouden en gebruiken gespecialiseerde wervingstools om ons te helpen een meer diverse groep kandidaten te bereiken. We hebben vooruitgang geboekt, maar er is nog veel meer werk te verzetten", aldus Jedidiah Yueh, oprichter en CEO van Delphix.

Het HR-team van het bedrijf is uitgeroepen tot winnaar van een Bronze Stevie® Award in de categorie "HR Team of The Year" tijdens de 19e Annual American Business Awards®. De prijs is een erkenning van de inspanningen van het team om het bedrijf tijdens de pandemie van "overleven" naar "bloeiend" te brengen.

"Toen bijna 40% van onze werknemers in India getroffen werd door de pandemie, werd de werklast gedeeld met andere regio's, werd er extra verlof aangeboden aan de betrokken personen en werd er een tussentijdse taskforce voor kerntaken gevormd om werknemers in nood te helpen en te ondersteunen", aldus Jason Binder, VP van People bij Delphix.

Delphix heeft in het afgelopen kwartaal ook enorme vooruitgang geboekt op het gebied van productinnovatie en kondigde de beschikbaarheid aan van:

Salesforce-integratie : Nieuwe oplossing helpt Salesforce-klanten de strategische waarde van Salesforce® data te ontsluiten terwijl de gegevensprivacy wordt nageleefd.

AppDynamics-integratie : Nieuwe oplossing die is bedoeld om de downtime van applicaties tot nul te beperken en essentiële functies te bieden om productieoperaties te verbeteren en technische workflows voor betrouwbaarheid van de locatie te automatiseren.

Uitgebreide maskeringsalgoritmen: Uitbreiding van de Compliance-oplossing waarmee bedrijven de privacy en beveiliging van gegevens kunnen verbeteren door datums en betaalkaartgegevens gemakkelijker te maskeren.

Onder de klanten van Delphix bevinden zich nu 24 bedrijven uit de Fortune 100, zeven van de 10 grootste banken in Noord-Amerika, vijf van de 10 grootste telecombedrijven ter wereld, en meer dan 60 verzekeraars en zorgverzekeraars.

Over Delphix

Delphix is het toonaangevende databedrijf voor DevOps.

Data is essentieel voor het testen van applicatiereleases, modernisering, cloud-adoptie en AI/ML-programma's. Wij bieden een geautomatiseerd DevOps-gegevensplatform voor alle bedrijfsapplicaties. Delphix maskeert gegevens voor privacynaleving, beveiligt gegevens tegen ransomware en levert efficiënte, gevirtualiseerde data voor CI/CD.

Ons platform bevat essentiële DevOps API's voor aanlevering, actualisatie, rewind, integratie en versiebeheer van data. Toonaangevende bedrijven, waaronder UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt en Fannie Mae gebruiken Delphix om de digitale transformatie te versnellen. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn, Twitter , en Facebook .

