Fingerprint Cards AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2021

Kort om kvartalet

Omsättningsökning i konstant valuta om 18,3 procent, trots den tidigare meddelade produktionsstörningen i Vietnam

Två design wins från en ledande global PC-tillverkare

BBVA Mexico meddelade att man lanserar Mexikos första biometriska betalkort, med teknologi från Fingerprints

För det tredje kvartalet 2021 förväntar sig Fingerprints att koncernens intäkter kommer att ligga i intervallet 330-370 MKr, baserat på valutakursen SEK/USD 8,50

Andra kvartalet 2021

Intäkterna uppgick till 290,2 Mkr (282,3)

Bruttomarginalen uppgick till 27,7 % (21,5)

EBITDA uppgick till 9,4 Mkr (6,7)

Rörelseresultatet uppgick till -24,0 Mkr (-16,7)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 kr (-0,07)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,3 Mkr (81,3)

Januari-juni 2021

Intäkterna uppgick till 644,9 Mkr (592,3)

Bruttomarginalen uppgick till 28,3 % (22,7)

EBITDA uppgick till 26,7 Mkr (18,3)

Rörelseresultatet uppgick till -22,3 Mkr (-34,4)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 kr (-0,08)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 86,6 Mkr (43,5)

Kommentar från vd

Som vi meddelade den 3 juni, stängde vietnamesiska myndigheter på grund av ett covid-19-utbrott tillfälligt ner ett industrikomplex i vilket en av Fingerprints leverantörer har tillverkning. En successiv återstart av produktionsanläggningen kunde inledas under den andra halvan av juni, men produktionsbortfallet påverkade inte desto mindre vår omsättning i kvartalet negativt. Trots detta ökade vi omsättningen med 18 procent i konstant valuta jämfört med motsvarande period 2020, och vi gör bedömningen att den uteblivna försäljningen i det andra kvartalet kommer att tas igen under de kommande kvartalen. Efterfrågan på Fingerprints produkter och lösningar är god, och vi räknar med att produktionskapaciteten hos vår vietnamesiska leverantör kommer att vara fullt återställd under det tredje kvartalet, samtidigt som vi har säkrat ytterligare kapacitet hos andra leverantörer. Det viktiga arbetet med att ytterligare bredda vår leverantörsbas fortsätter med oförminskad styrka.

Vi ser en positiv utveckling av den underliggande marknaden för våra produkter. Den globala smartphonemarknaden förväntas av externa branschbedömare expandera med 6-9 procent under 2021, samtidigt som andelen mobiler med fingeravtryckssensor fortsätter att växa. Kapacitiva fingeravtryckssensorer, där Fingerprints är världsledande, är fortsatt den i särklass vanligaste biometriska modaliteten i smartphones. Vår starka position bygger på erkänt hög produktkvalitet, säkerhet och biometrisk prestanda. Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår produktportfölj, och den senaste generationens tunna sidomonterade sensorer från Fingerprints har etablerat en ny högsta standard på marknaden. 2020 var ett ovanligt starkt år för PC-branschen, en följd av att studier och arbete på distans har ökat i betydande omfattning på grund av pandemin. Branschen har fortsatt att expandera under 2021, och uppfattningen bland branschanalytiker är att PC-marknaden kommer att etablera sig på en betydligt högre nivå än före pandemin. Datorer utrustade med fingeravtryckssensorer blir allt vanligare, och vi har med vår nya biometriska lösning för PC tagit en ledande position även på denna marknad. Under det andra kvartalet kunde vi meddela att vi vunnit ytterligare en kund, vilket innebär att två av världens tre största PC-tillverkare nu använder sig av vår teknologi.

Fingerprints har en världsledande position inom biometri för betalningar. Vår teknologi används i samtliga hittills offentliggjorda kommersiella lanseringar av biometriska betalkort: Cornèrbank i Schweiz, BNP Paribas och Crédit Agricole i Frankrike, samt BBVA i Mexiko. Under det andra kvartalet meddelade vi att Fingerprints och STMicroelectronics har ingått ett kommersiellt avtal (MoU) för att introducera STPayBio, en gemensamt utvecklad plattform för nästa generations biometriska betalkort, på marknaden. I mitten av juli meddelade vi att vi har säkrat ytterligare en volymorder om cirka 250 000 T-Shape®-sensormoduler från en av världens tre största korttillverkare, vilket indikerar att introduktionen av biometriska betalkort i världen fortsätter och accelererar.

Efter kvartalets utgång beslutade styrelsen att inleda en strategisk översyn av Fingerprints med syftet att utvärdera och skapa bästa vägen framåt för att generera värde till aktieägarna. Alternativen som granskas inkluderar till exempel förvärv, spin-offs, försäljningar och nya noteringar.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).





