Renault Group communiqué de presse : Résultats commerciaux monde 1er semestre 2021

16/07/2021

Résultats commerciaux monde 1er semestre 2021

Les ventes mondiales de Renault Group sont en hausse de 18, 7 % au premier semestre 2021 par rapport à 2020.

Renault Group confirme la poursuite d’une politique commerciale sélective favorisant la croissance des volumes rentables.

La marque Renault a enregistré une hausse de 18,5 %. La gamme E-T ECH rencontre un franc succès avec une vente sur quatre des véhicules particuliers de la marque Renault en Europe. Sur Arkana , une vente sur deux est une version E-TECH.

La marque Dacia a enregistré une croissance de 24,5 % grâce au renouvellement de la gamme porté par Nouvelle Sandero qui demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe .

La marque LADA a vu ses ventes croître de 4 1 ,1 % dans le monde et de 51 % en Russie renforçant sa première place avec 23 % de part de marché, le meilleur résultat de ces dix dernières années.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe à fin juin 2021 s’élève à 2,5 mois de ventes , soutenu par l’attractivité de l’offre Renault E-TECH , les véhicules utilitaires, Nouvelle Dacia Sandero et Dacia Spring 100 % électrique.

Boulogne-Billancourt, le 16 juillet 2021.

Dans un contexte toujours perturbé par la pandémie de COVID-19, Renault Group a vendu 1 422 600 véhicules au 1er semestre 2021, soit une hausse de 18,7 % par rapport à 2020, mais en retrait de 24,2 % par rapport au 1er semestre 2019.

Le Groupe a poursuivi tout au long de ce semestre une politique commerciale sélective favorisant la croissance des volumes rentables sur ses différents marchés.

Marque Renault

La marque Renault a vendu 901 500 véhicules dans le monde, soit une hausse de 18,5 % par rapport au 1er semestre 2020. La croissance reprend sur l’ensemble des pays clés. La part des ventes Europe s’établit à 59%. Sur les cinq pays principaux d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représentent désormais 40 %, en croissance de près de 2 points par rapport à 2019, situation avant crise.

En Europe, la marque Renault a vendu 532 161 véhicules (+13,2 %) représentant une part de marché de 7 %. Cette performance est soutenue par la forte croissance des ventes de véhicules particuliers électriques et électrifiés E-TECH (91 869 véhicules, soit +149 %). Par ailleurs, avec près de 20 000 commandes en trois mois de commercialisation, Arkana signe un retour réussi sur le segment C. Dans un marché véhicules utilitaires qui a cru de 42,3 %, Renault a augmenté sa part de marché de 0,4 point à 14,4 %.

Dans les pays clés hors d’Europe, la marque Renault renoue avec la croissance grâce aux lancements réussis : Kiger en Inde (+ 86,6 %), Duster en Russie (+36 %) et en Amérique Latine dont le Brésil qui croit de 15,9 %.

Marques Dacia et Lada

La marque Dacia a vendu 262 814 véhicules (+24,5 %) portée par le succès de Nouvelle Sandero, véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe. Dacia Spring, l’électrique accessible, démarre fort avec déjà plus de 15 000 commandes pour des livraisons prévues cet automne. Dacia continue le renouvellement de l’ensemble de sa gamme : après Nouvelles Sandero et Logan fin 2020, Nouveau Duster a été révélé en juin 2021 et la marque présentera en septembre prochain au salon de Munich son tout nouveau modèle 7 places familial et polyvalent.

En Russie, la marque LADA a vendu 200 219 véhicules (+51 %) et renforce sa première place avec 23 % de part de marché, le meilleur résultat de ces dix dernières années. Quatre modèles LADA figurent dans le top 10 des ventes en Russie : Granta occupe la première place (72 287 véhicules), Vesta la deuxième place (57 031 véhicules), NIVA incluant le nouveau modèle Travel et le nouveau Largus lancé en mars.

VENTES PAR MARQUES





Cumul à fin Juin 2020 2021 % variation RENAULT VP 623 956 704 089 +12,8 VU 136 523 197 377 +44,6 VP+VU 760 479 901 466 +18,5 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 53 142 26 908 -49,4 DACIA VP 195 924 239 112 +22,0 VU 15 096 23 702 +57,0 VP+VU 211 020 262 814 +24,5 LADA VP 147 858 208 094 +40,7 VU 4 885 7 354 +50,5 VP+VU 152 743 215 448 +41,1 AVTOVAZ VP 8 520 182 -97,9 ALPINE VP 699 1 001 +43,2 JINBEI&HUASONG VP 1 206 22 -98,2 VU 10 929 13 387 +22,5 VP+VU 12 135 13 409 +10,5 EVEASY VP - 1 335 +++ RENAULT GROUP VP 1 031 305 1 180 743 +14,5 VU 167 433 241 820 +44,4 VP+VU 1 198 738 1 422 563 +18,7

LES QUINZE PREMIERS MARCHES DE RENAULT GROUP

Volumes

S1 2021 Part de marché

VP+VU

S1 2021 Evolution part

de marché

vs. S1 2020 VENTES (en unités) (en % ) (en points) 1 FRANCE 287 602 24,7 -2,5 2 RUSSIE 270 285 31,0 +0,8 3 ALLEMAGNE 87 029 5,7 -0,4 4 ITALIE 82 951 8,5 -1,4 5 BRESIL 69 465 6,9 -1,0 6 ESPAGNE 59 874 11,0 -1,0 7 TURQUIE 58 631 14,9 -4,5 8 INDE 48 970 2,7 -0,1 9 MAROC 39 164 41,7 -1,4 10 ROYAUME-UNI 33 592 3,0 -0,5 11 BELGIQUE+LUXEMBOURG 29 892 9,8 -1,5 12 COREE DU SUD 28 840 3,3 -2,8 13 POLOGNE 26 139 9,3 -1,4 14 COLOMBIE 22 765 22,3 +0,2 15 ARGENTINE 20 207 10,2 -3,4

