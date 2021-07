English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 16.7.2021 klo 14.15 (CEST)

Savosolarin yt-neuvottelut päätökseen

Savosolar Oyj:n yt-neuvottelut, joista julkaistiin tieto 29.6.2021, on saatu päätökseen. Yhtiö on päättänyt lomauttaa 17 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti, maksimissaan 90 päivän ajaksi kolmen kuukauden aikana elokuun alusta alkaen. Tilanteen muuttuessa kolmen kuukauden jaksolla olennaisesti, tai mikäli yhtiö saa uusia tilauksia lomautusaikana, suunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan muuttaa.

Yhtiöllä on useita projekteja aktiivisessa tarjous- ja toteutusvaiheessa, eivätkä edellä mainitut sopeuttamistoimenpiteet siten koske myynti- ja projektihenkilöstöä.

Myös yhtiön johto leikkaa palkkioitaan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhteensä henkilöstöä koskevien järjestelyiden ja muiden menossa olevien säästötoimenpiteiden kautta yhtiö katsoo saavuttavansa noin 0,2 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen kuukauden aikana.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 16.7.2021 klo 14.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti