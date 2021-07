Rackspace Technology optimiert Zeotap-Netzwerkinfrastruktur durch Implementierung von DevOps und Automatisierung interner Prozesse, um die Produktbereitstellung um 40 % zu beschleunigen

SAN ANTONIO, July 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es mit Zeotap, einer führenden Customer Intelligence Platform, zusammengearbeitet hat, um dessen Netzwerkinfrastruktur durch die Implementierung von DevOps und die Automatisierung interner Prozesse zu optimieren. Durch diese Maßnahmen konnte die Produktbereitstellung um 40 % beschleunigt und die Betriebslast um 80 % reduziert werden.



Zeotap, eine Customer Intelligence Platform (CIP), hilft Marken, ihre Kunden besser zu verstehen und Kundenverhalten vorherzusagen. So können Marken die Kundenbindung verbessern und einen Bestand von Erst-, Zweit- und Drittanbieterdaten nutzen, um neue Kunden zu gewinnen und ihre loyale Kundenbasis zu vergrößern. Zeotap arbeitet mit globalen Marken, Agenturen und Verlagen in Europa und in der Region Asien-Pazifik zusammen.

Aufgrund seines weltweiten Erfolgs wuchs Zeotap sehr schnell und benötigte Hilfe bei der Optimierung von Prozessen und Betriebsabläufen sowie einer stärkeren Automatisierung, um Produkte schneller entwickeln und bereitstellen zu können. Um dies zu erreichen, ist Zeotap auf die Google Cloud Platform (GCP) migriert, wobei mehrere Terabyte an Daten verwaltet und mehr als 400 Datenpipelines überwacht werden mussten, wozu intern allerdings nur ein kleines IT-Team zur Verfügung stand. Angesichts der Größe seiner Infrastruktur wusste Zeotap, dass es externe Hilfe benötigen würde, um sein schnelles Wachstum zu stemmen und Optimierungen zu implementieren. Daher hat sich das Unternehmen an Rackspace Technology gewendet.

„Rackspace hat ein robustes Support-Ökosystem für Zeotap implementiert, das rund um die Uhr verfügbar ist. Damit ist sicherstellt, dass wir einwandfreien Support erhalten, der durch einen TAM und Zugriff auf den Enterprise Support der Google Cloud-Plattform unterstützt wird“, so Aditya Chandra, Vice President – Infrastructure & Information Security, Zeotap. „Mithilfe der Rackspace Service Blocks können wir Google Cloud-Expertenwissen nutzen, um sicherzustellen, dass Zeotap bei der Bereitstellung von Lösungen in der Google Cloud und der Verwendung der verschiedenen SKUs Best Practices im Bereich Datenschutz und Compliance befolgt.“

„Die große Investition in den ersten 90 Tagen bestand darin, viele interne Prozesse operativ zu optimieren, eine gute Dokumentation und Datenhygiene sicherzustellen und das Compliance Management zu verbessern“, so Sandeep Bhargava, Managing Director, APJ bei Rackspace Technology. „Ein Großteil der Maßnahmen zielte darauf ab, dass Zeotap sein Geschäft mit höherer Vorhersehbarkeit und Konsistenz führen kann.“

„Mit seinem umfassenden Expertenwissen für On-Premises- und Cloud-Lösungen bietet Rackspace Technology einen echten Mehrwert, da es besser aufgestellt ist für die Fehlerbehebung und Verarbeitung komplexer Datenvorgänge“, so Ameya Agnihotri, Chief Technology Officer bei Zeotap.

