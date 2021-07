Aandeelhouders DPA nemen alle voorstellen in verband met het aanbevolen openbaar bod door New Horizons aan

Dutch English

Dit is een persbericht van DPA Group N.V. ("DPA") in verband met het openbare bod door New Horizons Holding B.V. (de “Bieder”), uiteindelijk eigendom van of beheerd door Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van DPA dat op 1 maart 2021 is gelanceerd (het "Bod"). Deze aankondiging vormt geen bod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, tot het kopen van of inschrijven op effecten. Elk bod wordt uitsluitend gedaan aan de hand van het biedingsbericht dat op 1 juni 2021 door de Autoriteit Financiële Markten is goedgekeurd (het "Biedingsbericht"), Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, noch geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar enig rechtsgebied waar een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen die in dit persbericht niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Biedingsbericht.

In het geval de Engelse versie en de Nederlandse versie van dit persbericht afwijken, is het Engelstalige persbericht leidend.

Amsterdam, 16 juli 2021

DPA Group N.V. ("DPA") heeft vandaag een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("BAVA") gehouden ter toelichting op en bespreking van het aanbevolen openbaar bod door New Horizons Holding B.V. (de "Bieder"), een vennootschap die uiteindelijk indirect onder de gezamenlijke zeggenschap staat van en/of wordt beheerd door Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. Tijdens de BAVA werden alle voorstellen goedgekeurd. De voorwaardelijke besluiten worden van kracht bij de afwikkeling van het bod.

Bart-Jan van Genderen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Nu de aandeelhouders op de BAVA hebben ingestemd met deze besluiten en bijna 85% van de aandelen al in direct bezit is of onherroepelijk is toegezegd, naderen we de succesvolle afronding van deze transactie. Dit is belangrijk nieuws voor alle aandeelhouders die nog overwegen hun aandelen aan te bieden. We verwachten de transactie af te ronden in het derde kwartaal van 2021, zoals gepland."

De besluiten in verband met het openbaar bod omvatten de voorwaardelijke Verkoop van de Onderneming en Liquidatie, de voorwaardelijke conversie en wijziging van de statuten van DPA, de voorwaardelijke benoeming van de heren B. Glas, G. Nordemann en M. Beelen tot lid van de Raad van Commissarissen en de voorwaardelijke verlening van volledige en finale kwijting aan alle aftredende leden van de Raad van Commissarissen.

Omdat de voorwaardelijke Verkoop van de Onderneming en Liquidatie is aangenomen, is de Acceptatievoorwaarde verlaagd van 95% naar 80%. Verwezen wordt naar paragraaf 5.11.3 van het Biedingsbericht.

De presentatie van de BAVA en de stemresultaten zijn te vinden op de website van DPA. DPA en de Bieder blijven constructief werken om aan de andere biedingsvoorwaarden te voldoen en maken goede voortgang, waarbij zij verwachten dat de Aanmeldingstermijn op 28 juli 2021 sluit en de Overdracht, zoals gepland, begin augustus 2021 zal plaatsvinden. Voor instructies over de biedingsprocedure voor Aandeelhouders wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Voor meer informatie:

CFF Communications

Uneke Dekkers

+31 (0)6 50 26 16 26

Over DPA

DPA bekleedt een top 3 positie in specialistisch detacheren in de door haar gekozen niche markten in Nederland. Haar diensten zijn een hoogwaardige oplossing voor elke organisatie die snel professionals met specialistische kennis en vaardigheden nodig heeft. De professionals die bij DPA in dienst zijn maken gebruik van deze ervaring om hun carrière en ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen en om te groeien in hun vakgebied. De onderneming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en doorlopend aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken.

DPA levert hooggekwalificeerde professionals, zowel voor het oplossen van complexe vraagstukken als het invullen van tijdelijke opdrachten. Wij hebben onze diensten onderverdeeld in 12 vakgebieden: supply chain & logistics, banking & insurance, legal, tax, privacy & informatiebeveiliging, sociaal domein, IT, engineering, finance & control, facility, procurement, compliance & risk.

Snel en zonder risico: Wij maken op basis van onze klantkennis en onze ervaring een zorgvuldige selectie uit onze pool met meer dan 1000 DPA-professionals en ons netwerk van zelfstandige specialisten. Wij zetten onze professionals vervolgens snel in bij uitdagende projecten bij aansprekende opdrachtgevers. Omdat we ervoor zorgen dat onze hooggekwalificeerde professionals hun kennis en vaardigheden continu ontwikkelen, waarderen onze opdrachtgevers DPA als een proactieve kennispartner met effectieve oplossingen voor toekomstige uitdagingen die altijd de specialistische expertise biedt die zij nodig hebben. Meer informatie vindt u op www.dpa.nl.