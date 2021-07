English Danish

Selskabsmeddelelse

16. juli 2021

Meddelelse nr. 12

NKT Group opdaterer finansielle forventninger til 2021 og genoptager afsøgning af strategiske alternativer for NKT Photonics

NKT Group leverer i dag foreløbige regnskabstal for 2. kvartal 2021, opdaterer de finansielle forventninger til 2021 og genoptager afsøgningen af strategiske alternativer for NKT Photonics.

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Vi har leveret et stærkt 1. halvår 2021 og det forbedrede finansielle resultat var drevet af vækst på tværs af forretningerne i både NKT og NKT Photonics. Det er tilfredsstillende at se at vi fortsat drager nytte af den grønne omstilling og vores initiativer til forbedringer. I forretningen for energikabler har vi i 1. halvår leveret et operationelt EBITDA som er højere end det vi forventer for 2. halvår. Det skyldes primært det forventede miks af projekter i Solutions og at vi har udført en usædvanlig stor mængde reparationsarbejde i første halvdel af året.

Foreløbige regnskabstal for 2. kvartal 2021

De foreløbige regnskabstal for 2. kvartal 2021 i NKT viste en omsætning (std. metalpriser) på EUR 344 mio. og et operationelt EBITDA på EUR 42 mio. Forbedringen var drevet af et højere aktivitetsniveau og større effektivitet i alle tre forretninger. Service & Accessories leverede et meget stærkt resultat båret af en stor andel reparationsarbejde. Solutions forbedrede også indtjeningen markant sammenlignet med 2. kvartal 2020.

For at forbedre indtjeningen har NKT i de seneste kvartaler lanceret flere initiativer i Applications og Accessories-forretningen. De skridt inkluderer at flytte produktionen af installationskabler til Polen og at centralisere produktionen af højspændings-tilbehør i Sverige.

For yderligere at understøtte rejsen mod de mellemlange ambitioner evaluerer NKT nu også setup og omkostningsstruktur i Solutions med det formål at forbedre indtjeningen, at blive i stand til at konkurrere i en bredere del af højspændingsmarkedet og for at forbedre forretningsmulighederne. Den nuværende vurdering er, at omkostninger og investeringer til dette vil udgøre op til EUR 40 mio.

De foreløbige regnskabstal for 2. kvartal 2021 i NKT Photonics viste en omsætning på EUR 18 mio. og en EBITDA på EUR 0 mio. Drevet af Industrial segmentet fortsatte forretningen den positive udvikling i forhold til de finansielle resultater i 2020, hvor især første halvår var negativt påvirket af COVID-19 pandemien.

Opdatering af finansielle forventninger til 2021

Baseret på NKT’s resultater i 2. kvartal 2021, forventes de finansielle resultater for helåret nu at blive i den øvre ende af de tidligere udmeldte spænd. Omsætningen (std. metalpriser) forventes nu at blive i den øvre ende af cirka EUR 1,1-1,2 mia. (tidligere cirka 1,1-1,2 mia.) og operationelt EBITDA forventes nu at blive i den øvre ende af cirka EUR 80–110 mio. (tidligere cirka EUR 80-110 mio.).

Drevet af væksten i 2. kvartal 2021 forventer NKT Photonics nu for helåret en organisk omsætningsvækst på cirka 8-15% (tidligere øvre ende af cirka 0-10%) og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 6-8% (tidligere øvre ende af cirka 3-7%).

De finansielle forventninger til både NKT og NKT Photonics er forbundet med usikkerhed på grund af den generelle markedssituation med reduceret adgang til råmaterialer, materialer til produktionen såvel som den fortsatte ukendte udvikling af COVID-19 pandemien.

Afsøgning af strategiske alternativer for NKT Photonics

Den 20. november 2019 annoncerede NKT at starte en afsøgning af strategiske alternativer for NKT Photonics med det formål at optimere værdiskabelsen og at positionere NKT Photonics til langsigtet vækst. Den 13. maj 2020 besluttede bestyrelsen at sætte afsøgningen i bero på grund af usikkerhed i markedet drevet af COVID-19 pandemien og af hensyn til at sikre det optimale værdiskabelse.

Bestyrelsen har nu besluttet at genoptage afsøgningen af de strategiske alternativer for NKT Photonics.

Der er ikke en endelig tidsramme for afslutning af afsøgningen og der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om en bestemt transaktionsform eller alternativt udfald. Ligeledes er der ikke sikkerhed for at der vil blive eksekveret på en transaktion eller et alternativt udfald. NKT A/S har ikke til hensigt at give yderligere udmeldinger omkring afsøgningen, med mindre det konkluderes at være påkrævet på grund af omstændighederne eller af lovgivningen.

Offentliggørelse af den fulde rapport for 2. kvartal 2021

Delårsrapporten for 2. kvartal 2021 vil som planlagt blive offentliggjort den 17. august 2021.

Kontakter

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

Vedhæftet fil