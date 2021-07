Jobindex opjusterer forventningerne igen

Jobindex har oplevet et rekordhøjt niveau af jobannoncer i 2. kvartal. Antallet af jobannoncer på Jobindex har siden maj ligget 30-50% over niveauet før Corona-krisen. Det høje niveau er forsat i starten af juli, hvor arbejdsgiverne har indrykket mange jobannoncer inden de gik på sommerferie. Vi forventer, at jobmarkedet resten af året vil ligge 20-30% over niveauet før Corona-krisen.

For 2. kvartal 2021 forventes resultatet at være en nettoomsætning i niveauet 110 mio. kr. mod 97 mio. kr. i 1. kvartal 2021 og 52 mio. kr. i 2. kvartal 2020, og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 40 mio. kr. mod 38 mio. kr. i 1. kvartal 2021 og 11 mio. kr. i 2. kvartal 2020.



Jobindex hæver derfor forventningerne for hele 2021 til en nettoomsætning i niveauet 370 mio. kr. mod tidligere forventet 360 mio. kr., og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 120 mio. kr. mod tidligere forventet 110 mio. kr.

De opdaterede forventninger er baseret på præliminære og ikke-reviderede regnskabstal for 2. kvartal 2021. Den endelige kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 forventes at blive offentliggjort den 17. august 2021.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com