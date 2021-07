ALBIOMA : Albioma remporte 12 MWc de projets solaires en Outre-mer

English French

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 19 juillet 2021

Albioma remporte 12 MWc de projets solaires en Outre-mer

Suite à l’annonce du Ministère de la Transition Écologique, Albioma annonce avoir remporté une puissance agrégée de 12 MWc lors la quatrième période de l'appel d'offre « CRE 4 PV » portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (ZNI).

Cette puissance se répartit sur 23 projets, situés dans les zones d’Outre-mer où Albioma est déjà présent : La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe.

Sur l’ensemble de l’appel d’offre (soit cinq périodes de soumission depuis avril 2020), le Groupe confirme son statut de leader du photovoltaïque en Outre-mer, avec le gain total de 40 MWc.

La construction de ces projets est prévue à partir de 2022.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 2021, le 28 juillet 2021 (après bourse).

À propos d’Albioma Contacts Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île Maurice, au Brésil et en Turquie.



Il a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, ainsi qu’en France métropolitaine.



Dernièrement, le Groupe a annoncé l’acquisition d’une centrale de géothermie en Turquie. Investisseurs

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00



Médias

Charlotte Neuvy

+33 (0)1 47 76 66 65

presse@albioma.com Albioma est cotée sur Euronext Paris compartiment A, éligible SRD, PEA, PEA-PME et fait partie du SBF 120 et CAC Mid 60.



Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. www.albioma.com





Pièce jointe